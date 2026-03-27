Пуснаха от психиатрията клиника блогъра, озовал се там след критики към Путин

27 март 2026, 21:47 часа 308 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Блогърът Иля Ремесло е бил изписан от психиатричната клиника, предава прокремълският Телеграм канала Mash. Твърди се, че той е излязъл от петербургската болница „Скворцов-Степанов“, след като е прекарал там една седмица в отделението за хора с депресивни психози. Mash твърди, че той е бил там „по искане на трети лица“.

Иля Ремесло води блог, където редовно критикуваше опозицията, публикуваше доноси и подкрепяше руската власт. Наскоро обаче той публикува в своя Telegram канал остър пост с причините, поради които е престанал да подкрепя Путин. Дни след това стана ясно, че е бил настанен в психиатрична болница.

Освен това, в разговор с ASTRA Ремесло потвърди, че е получавал пари от президентската администрация за провокации срещу несистемната опозиция, по-специално срещу Алексей Навални. Нещо повече – той заяви, че 99% от военните кореспонденти подкрепят неговата гледна точка и смятат, че Путин трябва да си тръгне.

Какви бяха критиките на Ремесло?

Накратко – той обяви, че е недоволен как Путин води войната в Украйна, която уж трябваше да е тридневна "специална военна операция", а вече влезе в 5-тата си година от началото на пълномащабните военни действия и няма никакви големи изгледи Путинова Русия да излезе победител спрямо целта на диктатора си - да подчини изцяло Украйна и да я направи своя марионетка.

И още - руската икономика буксува, налага се цензура върху Интернет - особено болезнен в Русия е въпросът с блокирането на Телеграм и принудата руснаците да преминават към руския мобилен месинджър MAX, в който втори братовчед на Путин има голям дял. Други причини - Путин е президент доживот и не уважава руските избиратели. Ремесло допълнително публикува шеста причина – склонността на Путин към лукс – и публикува видеоклип, потвърждаващ, че той е написал публикациите.

Елин Димитров
Русия Владимир Путин критика психиатрия война Украйна Иля Ремесло
