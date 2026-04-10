Първа среща: Макрон и папата ще говорят за Близкия изток (СНИМКИ)

10 април 2026, 12:55 часа 533 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Президентът на Франция Еманюел Макрон се среща днес с папа Лъв XIV във Ватикана - близо година след избирането на американския папа, който, подобно на френския президент, се разграничи от войнствената реторика на президента на САЩ Доналд Тръмп. Основна тема ще бъде конфликтът в Близкият изток и споделеното им безпокойство за Ливан.

Френският президент и съпругата му Брижит Макрон пристигнаха тази сутрин в Апостолическия дворец, където ще бъдат приети на аудиенция при папата, а след това ще се срещнат и с държавния секретар на Светия престол Пиетро Паролин.

Това е общо четвъртата папска аудиенция на Макрон за два мандата. Той имаше три аудиенции при папа Франциск, който почина миналата година.

"Макрон иска преди всичко да обсъди решаването на кризата в Близкия изток", съобщи Елисейският дворец. "А Ливан, който бе обект на ожесточени бомбардировки в сряда въпреки затишието по другите фронтове, е обект на особено внимание от страна на папата и президента", се казва в прессъобщението.

Папа Лъв XIV посети Страната на кедъра по време на първото си пътуване в чужбина, а френският ръководител зачести посланията за включване на Ливан в двуседмичното спиране на огъня, за което се споразумяха във вторник вечерта САЩ и Иран.

Виолета Иванова Отговорен редактор
