Път в Хърватия се напука след удар от мълния (ВИДЕО)

Мълния е напукала пътя между Търпан и Потомье на Пелешац, Хърватия, съобщки хърватската медия "Индекс", която допълва, че във Viber групата "Radari kontrole - DNZ" потребители са алармирали за паднали клони на улица "Ива Войновича" в Лапад и Тръстено. В Лапад казаха, че в резултат на това е било повредено едно превозно средство, съобщава местният портал Dubrovački Dnevnik. Те съобщават също, че има свлачища по пътя.

Лошото време в Хърватия

Обилен дъжд падна вчера в Дубровнишко-неретванска жупания. Първата силна буря удари района в ранните сутрешни часове, когато пожарникарите в долината на Неретва имаха най-много интервенции, над 30 на брой.

Окръжният център 112 Дубровник е получил над 30 сигнала за наводняване на приземни етажи и мазета на сгради в районите на Меткович и Комин от 8:20 до 13:30 часа, като полицейското управление в Меткович и пожарната служба са се намесили.

Сутринта пожарната служба на Дубровник е имала шест интервенции. В четири случая е трябвало да бъдат отрязани и отстранени паднали дървета в Шипанска Лука, Трстено и Мокошица, а две интервенции са били в Дубровник поради наводнения в районите на Пиле и Лапад.

В Жупа Дубровишка местната аварийна служба е извършила осем интервенции, седем от които са включвали рязане и премахване на клони и дървета, а една е включвала изпомпване.