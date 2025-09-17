Разкрития: Марсалек живее с променена външност в Москва, участва в спецоперации в Украйна

Укриващият се в Москва милиардер Ян Марсалек е променил външния си вид, среща се със служителка на ФСБ и придружава руските специални части при задачи в окупираните територии. Това твърди в свое разследване The Insider. По материала са работили Роман Доброхотов и българинът Христо Грозев, участвали са и немски журналисти. Ян Марсалек е едно от най-издирваните лица в света. Според The Insider, бившият оперативен директор на Wirecard редовно посещава окупираните територии на Украйна, за да изпълнява „бойни задачи“, като е съпровождан от представители на руските спецчасти.

Още: Да си мишена на Кремъл: Словенски сайт с обширен материал за Христо Грозев

Изданието разкрива, че Марсалек е променил малко външния си вид –трансплантирал си е коса и е пуснал брада. По време на престоя си в Русия той е използвал фалшиви паспорти. Според The Insider, един от документите е бил на името на Александър Нелидов, роден през 1978 г. Раздеващите са установили, че Марсалек често посещава граничните с Украйна и окупираните от Русия територии. Например, той е пътувал пет пъти до анексирания Крим, където е бил придружаван от бойци от руските специални части, посочва изданието. Според източник на The Insider в руските специални служби, Марсалек е участвал в бойни мисии, но събеседникът на изданието не уточнява в кои точно. В разговор с изданието самият милиардер отказал да отговори на зададените въпроси.

Освен това The Insider разкрива, че Марсалек се среща с Наталия Спиридонова, служителка на ФСБ. Тя е завършила Института по практическа ориенталистика и магистратура в Института за страните от Азия и Африка, преподавала е турски език, работила е в Руско-турското търговско партньорство, а през 2016 г. е получила дипломатически паспорт и достъп до строго секретна информация, отбелязва изданието. Тя е помагала на Марсалек да се установи в Москва и го учела на руски език. В същото време те били свързани и с делови отношения – Спиридонова участвала в някои операции на Марсалек, включително кражбата в Австрия на лаптопа на българския разследващ журналист Христо Грозев, пише The Insider. Изданието подчертава, че Марсалек и Спиридонова продължават да сътрудничат активно на ФСБ.

Кой е Ян Марсалек?

Ян Марсалек е бивш оперативен директор на Wirecard и е обвинен в машинации за 2 млрд. евро, както и в работа за руските и австрийските специални служби. Той избяга в Русия с данни за това как европейските лаборатории откриват веществото „Новичок“, припомня изданието.

Още: Взрив, палеж: Какви са били плановете за отмъщение срещу Христо Грозев

През 2021 г. Ян получи руско гражданство. На него бе издаден фалшив паспорт на името на Херман Баженов. Номерът му съвпада с изтеклия документ на бившата депутатка от Държавната дума Дария Митина, а снимката е ретуширана, твърди The Insider.

Още: Христо Грозев през шпионски очила: Архивът по делото срещу осъдените българи в Лондон (ВИДЕО, СНИМКИ)

Марсалек е работил в Wirecard от януари 2000 г. и е бил член на управителния съвет от 2010 г. Той е бил основно отговорен за азиатския бизнес на компанията. Мюнхенската прокуратура го разследва по подозрение в търговска измама, особено тежко злоупотреба с доверие и други имуществени и икономически престъпления. Още през март 2024 г. „Шпигел“, ZDF, австрийският „Стандарт“ и руският „The Insider“, наред с други, съобщиха, позовавайки се на западна разузнавателна информация, че Марсалек очевидно работи за руските разузнавателни служби от години.

Още: Имаше поръчка да ме убият: Мръсната работа на българи за Путин - анализ от Австрия