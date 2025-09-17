Войната в Украйна:

Разкрития: Марсалек живее с променена външност в Москва, участва в спецоперации в Украйна

17 септември 2025, 00:32 часа 282 прочитания 0 коментара
Укриващият се в Москва милиардер Ян Марсалек е променил външния си вид, среща се със служителка на ФСБ и придружава руските специални части при задачи в окупираните територии. Това твърди в свое разследване The Insider. По материала са работили Роман Доброхотов и българинът Христо Грозев, участвали са и немски журналисти. Ян Марсалек е едно от най-издирваните лица в света. Според The Insider, бившият оперативен директор на Wirecard редовно посещава окупираните територии на Украйна, за да изпълнява „бойни задачи“, като е съпровождан от представители на руските спецчасти.

Изданието разкрива, че Марсалек е променил малко външния си вид –трансплантирал си е коса и е пуснал брада. По време на престоя си в Русия той е използвал фалшиви паспорти. Според The Insider, един от документите е бил на името на Александър Нелидов, роден през 1978 г. Раздеващите са установили, че Марсалек често посещава граничните с Украйна и окупираните от Русия територии. Например, той е пътувал пет пъти до анексирания Крим, където е бил придружаван от бойци от руските специални части, посочва изданието. Според източник на The Insider в руските специални служби, Марсалек е участвал в бойни мисии, но събеседникът на изданието не уточнява в кои точно. В разговор с изданието самият милиардер отказал да отговори на зададените въпроси.

Освен това The Insider разкрива, че Марсалек се среща с Наталия Спиридонова, служителка на ФСБ. Тя е завършила Института по практическа ориенталистика и магистратура в Института за страните от Азия и Африка, преподавала е турски език, работила е в Руско-турското търговско партньорство, а през 2016 г. е получила дипломатически паспорт и достъп до строго секретна информация, отбелязва изданието. Тя е помагала на Марсалек да се установи в Москва и го учела на руски език. В същото време те били свързани и с делови отношения – Спиридонова участвала в някои операции на Марсалек, включително кражбата в Австрия на лаптопа на българския разследващ журналист Христо Грозев, пише The Insider. Изданието подчертава, че Марсалек и Спиридонова продължават да сътрудничат активно на ФСБ.

Кой е Ян Марсалек?

Ян Марсалек е бивш оперативен директор на Wirecard и е обвинен в машинации за 2 млрд. евро, както и в работа за руските и австрийските специални служби. Той избяга в Русия с данни за това как европейските лаборатории откриват веществото „Новичок“, припомня изданието.

През 2021 г. Ян получи руско гражданство. На него бе издаден фалшив паспорт на името на Херман Баженов. Номерът му съвпада с изтеклия документ на бившата депутатка от Държавната дума Дария Митина, а снимката е ретуширана, твърди The Insider.

Марсалек е работил в Wirecard от януари 2000 г. и е бил член на управителния съвет от 2010 г. Той е бил основно отговорен за азиатския бизнес на компанията. Мюнхенската прокуратура го разследва по подозрение в търговска измама, особено тежко злоупотреба с доверие и други имуществени и икономически престъпления. Още през март 2024 г. „Шпигел“, ZDF, австрийският „Стандарт“ и руският „The Insider“, наред с други, съобщиха, позовавайки се на западна разузнавателна информация, че Марсалек очевидно работи за руските разузнавателни служби от години.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
