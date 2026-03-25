Рекорд: Ръст на експулсираните руснаци от ЕС през 2025 г.

25 март 2026, 10:19 часа 544 прочитания 0 коментара
През 2025 г. държавите-членки на ЕС са издали 10 415 заповеди за напускане на руски граждани, показват данни на Евростат. Тази цифра е рекордна за последните пет години, за които Евростат разполага с пълна статистика, предаде Верстка. През 2025 г. страните от ЕС са решили да експулсират 38% (2880) повече руснаци, отколкото през 2024 г. Това също представлява рекордно увеличение на годишна база: през 2024 г. увеличението е само 2,9%, през 2023 г. – 30,5%, а през 2022 г. – 7%.

Германия

Германия е издала най-много заповеди за експулсиране през 2025 г. – 3030 (увеличение с 22,2%), като е била водеща през предходните две години. Литва се изкачи на второ място по заповеди за експулсиране на руснаци с 1795, което е рекордно увеличение от 190%. Франция се класира на трето място, като намали експулсирането на руски граждани с 3,4%, издавайки 1130 заповеди. 

Само две страни от ЕС – Словакия и Малта – не са експулсирали руснаци през 2025 г. Португалия и Румъния също не са издавали заповеди за експулсиране през 2024 г.

Заповедите за експулсиране от ЕС се издават на граждани, които пребивават в ЕС незаконно, гласят документи на Евростат. Тази категория включва хората, които са влезли в ЕС незаконно, или тези, които „са влезли законно, но впоследствие са останали в страната незаконно“.

Евгения Чаушева Отговорен редактор
