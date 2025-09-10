"Родителите, а не алгоритмите трябва да отглеждат децата": Фон дер Лайен поиска тежък контрол над социалните мрежи

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поиска тежко затягане на контрола над съдържанието в социалните мрежи заради употребата им от деца, които са подлагани на онлайн тормоз, съдържание за възрастни и съдържание, насърчаващо самонараняване, предава репортер на Actualno.com в Европарламента в Страсбург.

По-рано по време на годишната си реч за състоянието на Съюза тя обяви и нови мерки за жилищна политика в европейските страни, прекратяване на зависимостта от руски изкопаеми горива, край на бедността в ЕС до 2050 г. и защита на търговското споразумение на ЕС със САЩ. И още - пред препълнената пленарна зала, изпълнена с гости и стотици журналисти от целия свят, Фон дер Лайен обяви още нова финансова подкрепа за Украйна, 19-и пакет санкции към Русия, спиране на подкрепата за Израел и нови инвестиции в отбрана. Речта бе съпътствана от бурни реакции от опозиционни депутати и парламентарни групи, както и от протести.

Примерът на Австралия

Фон дер Лайен обърна внимание на неограничения достъп на децата в социалните мрежи, което представлява все по-голяма опасност за тяхното развитие. "Като майка на седем деца и баба на четири внучета, разбирам тревогата на родителите, които правят всичко възможно, за да осигурят безопасността на децата си. Тези родители се безпокоят, че когато децата им вземат телефон, те могат да бъдат изложени на най-различни опасности просто с едно превъртане. От алгоритми, които се възползват от уязвимостта на децата с изричната цел да създадат зависимости. Твърдо вярвам, че родителите, а не алгоритмите, са тези, които следва да отглеждат децата ни. Техният глас трябва да бъде чут", каза тя в речта си и даде за пример Австралия, които са "пионери в ограничаването на социалните медии".

"Следя отблизо прилагането на тяхната политика, за да видя какви следващи стъпки можем да предприемем тук в Европа. До края на тази година ще назнача експертна група, която да ме съветва относно най-добрия подход за Европа. Ще подходим внимателно към този въпрос и ще изслушаме всички", обяви Урсула фон дер Лайен.

Тя обеща да се ръководи от необходимостта за предоставяне на повече възможности на родителите и изграждане на по-безопасна Европа за децата.

Фалшивите новини

Тя обяви и създаването на нов Европейски център за демократична устойчивост по темата с нарастващите хибридни атаки и фалшиви новини. "Нашата демокрация е подложена на атака. Нарастването на манипулирането на информацията и дезинформацията разединява обществата ни. Това не само подкопава доверието в истината, но и в самата демокрация. Ето защо спешно се нуждаем от Европейския щит на демокрацията. Нуждаем се от повече капацитет за наблюдение и откриване на манипулирането на информация и дезинформацията", каза тя.

По думите й в редица региони на Европа информационното покритие е силно застрашено, а на места изцяло липсва, поради което се развива все по-благодатна почва за дезинформация и фалшиви новини.

"В много селски райони времената, когато се излизаше за местен вестник, са далечен спомен. Поради това се появиха многобройни новинарски пустини, където дезинформацията процъфтява. И това е много опасно за нашата демокрация. Защото информираните граждани, които могат да се доверят на това, което четат и чуват, са от съществено значение, за да се търси отговорност от управляващите. А когато независимите медии изчезнат или са неутрализирани, способността ни да контролираме корупцията и да съхраняваме демокрацията е сериозно отслабена. Ето защо първата стъпка в стратегията на един диктатор винаги е да завладее независимите медии. Защото това позволява на отстъплението от правовата държава и на корупцията да останат незабелязани. Затова трябва да положим повече усилия, за да защитим нашите медии и независима преса. Ето защо ще дадем ход на нова програма за устойчивост на медиите в подкрепа на независимата журналистика и медийната грамотност. За да се справим с някои от първопричините за тази тенденция обаче са необходими и инвестиции. Поради това предложихме в следващия бюджет значително да се увеличи финансирането за медиите. Трябва също така да насърчим частния капитал. Затова ще използваме инструментите си в подкрепа на независимите и местните медии. Свободната преса е гръбнакът на всяка демокрация. И ние ще продължим да подкрепяме европейската преса, за да остане свободна", каза още тя.

