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Русия е жадна за кръв: Депутат от Думата призна, че би избил цивилните в Краматорск (ВИДЕО)

18 юни 2026, 6:55 часа 708 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Алексей Журавлев
Русия е жадна за кръв: Депутат от Думата призна, че би избил цивилните в Краматорск (ВИДЕО)

Депутатът от Държавната дума на Русия Алексей Журавльов заяви в ефира на радио "Комсомолская правда", че не би се поколебал, ако имаше тази възможност, да изравни с лицето на земята украинските градове Славянск и Краматорск заедно с цивилното им население. Журавльов е председател на руската националистическа партия "Родина", която е голям поддръжник на Владимир Путин. 

Ето какво го попита журналистът в радиопредаването:
"Да си представим, че от утре вие ръководите Генералния щаб и имате картбланш да действате без да трябва да съгласувате действията си с Владимир Владимирович (Путин - бел. ред.). Какви ще бъдат вашите идеи?"

Отговорът на Журавльов гласеше: "Просто веднага щях да им дам ултиматум (на украинците - бел. ред.) - за денонощие да изведат цялото население на Краматорск, Славянск и Дружковка, по цялата тази линия. Ако не го изведат, ще унищожа всичко".

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На въпрос на водещия "Заедно с хората ли?", отговорът на Журавльов е "Абсолютно!".

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Само по себе си това изявление на руския депутат е трудно да се коментира по друг начин освен като нагледно доказателство за руската варварщина, диващина и липса на човечност - думите са изречени невъзмутимо и хладнокръвно от човек, който е депутат в долната камара на руския парламент, т.е. в основния законодателен орган на тази държава. Политик, който директно си казва, че не го интересуват такива дреболии като международното право и законите и обичаите на войната - би извършил военно престъпление без да му мигне окото.

Въпреки това ще публикуваме и коментара на руския опозиционер Александър Невзоров, който не е пожалил сънародниците си руснаци и в няколко изречения дава тежката си присъда за този руски манталитет:

"Както виждаме, необратимите промени в психиката вече са настъпили у руснаците. Всички, заразени с проказата на путинизма, мислят горе-долу по един и същи начин. Русия отново се нуждае от гной, руини и кръв. Страната е огладняла. 

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Колко са като този обсебен депутат от Държавната дума? Безброй са. Рашистката лудост е феноменално заразна. 

А синдромът на "отхвърления господар" е напълно нелечим. Пациентите се свиват в ъгъла на болничната си стая и си гризат вътрешностите в безсилна злоба. Дори пет пъти по-голяма доза барбитурати е неефективна. 

Четири години и половина срам не са прочистили мозъка на руснаците, а само са разгоряли в него злобата.

Хитлеризмът, в сравнение с путинизма, ще бъде запомнен като невинна шега."

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Русия война Украйна авторски
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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