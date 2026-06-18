Русия е жадна за кръв: Депутат от Думата призна, че би избил цивилните в Краматорск (ВИДЕО)

Депутатът от Държавната дума на Русия Алексей Журавльов заяви в ефира на радио "Комсомолская правда", че не би се поколебал, ако имаше тази възможност, да изравни с лицето на земята украинските градове Славянск и Краматорск заедно с цивилното им население. Журавльов е председател на руската националистическа партия "Родина", която е голям поддръжник на Владимир Путин.

Ето какво го попита журналистът в радиопредаването:

"Да си представим, че от утре вие ръководите Генералния щаб и имате картбланш да действате без да трябва да съгласувате действията си с Владимир Владимирович (Путин - бел. ред.). Какви ще бъдат вашите идеи?"

Отговорът на Журавльов гласеше: "Просто веднага щях да им дам ултиматум (на украинците - бел. ред.) - за денонощие да изведат цялото население на Краматорск, Славянск и Дружковка, по цялата тази линия. Ако не го изведат, ще унищожа всичко".

Още: Русия и Беларус обвиниха Украйна за удар по автобус с деца: ВСУ с рязък отговор (СНИМКИ)

На въпрос на водещия "Заедно с хората ли?", отговорът на Журавльов е "Абсолютно!".

"I would destroy everything." - Russian State Duma Deputy Zhuravlev explained how he would "protect" the residents of Donbas. pic.twitter.com/xIzpwn2Pki — WarTranslated (@wartranslated) June 17, 2026

Само по себе си това изявление на руския депутат е трудно да се коментира по друг начин освен като нагледно доказателство за руската варварщина, диващина и липса на човечност - думите са изречени невъзмутимо и хладнокръвно от човек, който е депутат в долната камара на руския парламент, т.е. в основния законодателен орган на тази държава. Политик, който директно си казва, че не го интересуват такива дреболии като международното право и законите и обичаите на войната - би извършил военно престъпление без да му мигне окото.

Въпреки това ще публикуваме и коментара на руския опозиционер Александър Невзоров, който не е пожалил сънародниците си руснаци и в няколко изречения дава тежката си присъда за този руски манталитет:

"Както виждаме, необратимите промени в психиката вече са настъпили у руснаците. Всички, заразени с проказата на путинизма, мислят горе-долу по един и същи начин. Русия отново се нуждае от гной, руини и кръв. Страната е огладняла.

Още: Летището в Сочи стана капан за хиляди руснаци, заклещени с дни в самолетите. Украйна: "Свиквайте!" (СНИМКИ, ВИДЕА)

Колко са като този обсебен депутат от Държавната дума? Безброй са. Рашистката лудост е феноменално заразна.

А синдромът на "отхвърления господар" е напълно нелечим. Пациентите се свиват в ъгъла на болничната си стая и си гризат вътрешностите в безсилна злоба. Дори пет пъти по-голяма доза барбитурати е неефективна.

Четири години и половина срам не са прочистили мозъка на руснаците, а само са разгоряли в него злобата.

Хитлеризмът, в сравнение с путинизма, ще бъде запомнен като невинна шега."