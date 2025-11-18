Русия губи повече войници в Украйна, отколкото набира. Не губи обаче достатъчно за край на войната (ОБЗОР - ВИДЕО)

По официални данни от руското военно министерство, набирането на нови войници за руската армия все още остава на нивото, което беше пак официално отчетено от Русия през миналата година. Това показва анализ на руското издание "Важни истории", в който има изнесени много данни и статистическа разбивка на картината.

Още: Числото руски войници, които трябва да умрат, за да се огъне Путин: Украинска оценка

През първите 9 месеца на 2025 година договори за професионална военна служба в Русия са сключили 262 700 души – това се разбира от данните за изплатените еднократни премии за сключване на такъв договор. Именно те подсказват каква е реалната бройка на новите войници, защото иначе руското военно министерство не я съобщава. На ниво „Руска федерация“ премията е 400 000 рубли, но на ниво региони (области, републики) също има еднократна премия, обаче тя варира силно според това за кой регион става въпрос. За първите 9 месеца на миналата година сключилите професионални договори за служба в руската армия са били 249 000 души. Средно през тази година всеки месец се записват по 29 000 души, което е доста по-малко от хвалбата във "ВКонтакте" (с ВИДЕО) на зам.-секретаря на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев от 17 октомври, 2025 година, че за периода януари – септември 2025 година договори сключили 336 000 души.

Съгласно данните на украинския генщаб, за периода януари – септември, 2025 година, руските военни загуби в Украйна (убити и ранени) са между 28 400 войници до 48 000 войници, зависи от месеца. Средно това прави по 35 400 месечно, посочва американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), който сравнява украинските данни и руските данни, изнесени от "Важни истории".

Но украинският депутат и секретар на парламентарната комисия по отбрана Роман Костенко предупреди, че случаите с дезертирали в Украйна се увеличават ударно. От 2022 година досега те са 280 000, по информация на украинската главна прокуратура, като през октомври са били 21 000, а досега през 2025 година са повече, отколкото сумарно за периода 2022 – 2024 година. В социалните мрежи все повече има дискусии как украинските военни комисариати използват непозволени от закона методи за мобилизация, включително чрез отвличане на годни да се бият мъже, които насилствено биват пращани в украинската армия. 80% от новобраниците бягат от учебните ни центрове, страната не прави нищо, за да ги върне или да създаде такива условия, при които да се страхуват да бягат, подчерта Костенко пред украинския телемаратон. Той има чин полковник от украинските специални сили.

Политическото бреме в Украйна расте

Украйна принадлежи към европейското семейство, но пътят към ЕС ще е дълъг и пълен с предизвикателства. Той ще изисква големи реформи по отношение на прозрачността на управление, борбата с корупцията и върховенството на правото и закона. "Убеден съм, че президентът Зеленски и украинският народ ще успеят" - думи на френския президент Еманюел Макрон, след като двамата с Володимир Зеленски подписаха меморандум за огромна оръжейна сделка. Думите са напомняне, че Украйна още е далеч от това да е еталон що се отнася до корупцията.

Macron: “Ukraine’s path to the EU will be difficult and will require serious reforms in transparency, governance, anti-corruption, and the rule of law. I am confident that President Zelensky and the Ukrainian people will succeed.” pic.twitter.com/cuzn9nBkkW — NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2025

Отношение по най-новия корупционен скандал в Украйна, този с Тимур Миндич, бивш бизнес партньор на Зеленски, взе и ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) генерал Кирило Буданов. Украинските антикорупционни органи си свършиха работата си, ред е на съда. Тези, които крадат по време на война, особено що се отнася до жизненоважни сектори, трябва да бъдат сурово наказани, подчерта Буданов и също изрази мнение, както доста коментирали, че такива случаи удрят по международната помощ, която Украйна получава. Вчера пред съда се яви един от замесените – бившият украински вицепремиер Олексий Чернишов – Още: Голям скандал в Украйна: бивш бизнес партньор на Зеленски е разследван за корупция в енергийния сектор

A court is now deciding pre-trial measures for former Deputy PM Chernyshov, accused of illicit enrichment in the Energoatom corruption case. Investigators allege he received over $1.2 million and nearly €100,000 in cash. Prosecutors are pushing for detention, while Chernyshov… pic.twitter.com/MEHVmHfDXr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 17, 2025

През вчерашния ден (17 ноември) беше тиражирана информация, че бившият украински министър на отбраната и настоящ секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров е избягал и казал на украинския президент Володимир Зеленски за това – защото го било страх от антикорупционно разследване. Центърът за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна категорично отрече - Умеров е в командировка в САЩ. От Русия обаче веднага тръгна нова "информационна бомба" без доказателства – Умеров не бил избягал в САЩ, а в Турция, защото антикорупционното разследване за "Енергоатом" можело да стигне и до украинския сектор на отбраната, а там ставало въпрос за "вероятно" милиарди. Твърдението е на руския сенатор Алексей Пушков, той го написа в канала си в Телеграм, като през вчерашния ден Пушков активно набляга на темата с корупцията в Украйна – интересно как би говорил за тази в Русия?

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Доста рязък спад в сухопътната военна активност в Украйна отчита украинският генщаб. Общо на 17 ноември са станали 151 бойни сблъсъка, докато на 16-ти бяха 216, според официалните украински данни. Руснаците са хвърлили 131 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 33 по-малко на дневна база. От всички бомби 14 са пуснати в Курска област, където руските власти отдавна се хвалеха, че са отблъснали напълно украинските сили. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4336 изстреляни снаряда, като това е с около 200 повече за денонощие. Руската армия е използвала 5130 FPV дрона, което е с близо 1050 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

40 са спрените руски сухопътни атаки в най-горещото направление – Покровското. Още 13 руски щурма са станали в съседното от юг Олександриевско направление, а 10 – още по-на юг, към Гуляйполе, в Запорожка област. Руското военно министерство се похвали вчера, че руската армия превзела село Гай, което е важно за пълния контрол на магистралата Запорожие – Донецк в участъка на границата между Донецка, Запорожка и Днепропетровска област. Загубата на Ровнопол, също североизточно от Гуляйполе, поставя украинците в лошо положение, защото това село е на висок терен и е благоприятна база за оператори на разузнавателни и военни дронове, коментира украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов в канала си в Телеграм. Същото казва и украинският военен телеграм канал "Офицер". На североизток от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, е имало 20 руски пехотни атаки, а само 2 са станали от Часов Яр към Константиновка (Краматорското направление). 10 руски пехотни атаки е имало в Славянското направление, на север от Часов Яр, а 9 – в Лиманското, което е съседно на Славянското.

В дневния си анализ ISW обръща основно внимание на Покровск и Мирноград, но от руска гледна точка. Вероятно руското военно командване счита, че ще е по-лесно да заобиколи Покровск от запад, през Гришино, за да обкръжи цялата агломерация Покровск – Мирноград, като същевременно задържа украинските сили в Мирноград и Покровск с фронтални боеве. И още – за да бъде завършено пълното обкръжение, 51-ва общовойскова руска армия опитва хем да напредне на северозапад към Родинско и най-после да го превземе устойчиво, хем да отреже украинското настъпление от север на юг, от Добропиля към Покровск и Мирноград т.е. да осъществява две неща едновременно. Украйна обаче изглежда също може да реализира смел план на западния фланг на Покровск, който да доведе до големи неприятности за руската армия – научете: Пред Украйна се открива шанс за Покровск, в Купянск украинците подобряват нещата (ОБЗОР – ВИДЕО)

The Dobropillia–Kostiantynivka highway, briefly cut by Russian forces during their push on Dobropillia, has been retaken by Ukraine’s Air Assault and National Guard units. Burned vehicles now line the road. It was a key logistics route, and the area remains high risk. pic.twitter.com/N3E5CArw1o — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 17, 2025

Изключително показателно, че украинците действат точно според описаното от о.з. полковник Константин Машовец (в активния линк точно на това изречение) – твърдение на руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора", че "украинските въоръжени сили вече търпят неуспехи при Гришино, където нашите смели действия осуетяват плановете на противника да ни спре". Да си върнем Покровск е възможно, но всичко зависи от това какво сме готови да дадем като цена, обобщава Станислав Бунятов в канала си в Телеграм:

holy fiber optic hell

the whole field north of pokrovsk is covered in ru fiber optic cables https://t.co/8oJERlthkf — imi (m) (@moklasen) November 17, 2025

Добри новини за украинците от Купянск – геолокализирани видеокадри показват, че украински войници са прочистили свинеферма в източната част на града т.е. там, където досега руснаците твърдяха, че упражняват контрол. Говорителят на украинския генщаб полковник Виктор Трехубов заяви, че продължава очистването от руски щурмови групи в северната част на Купянск, а 10-ти корпус на украинската армия обяви за лъжа руско твърдение, че руската армия обкръжила украински части в село Подоли, на западния бряг на река Оскол. Има и ВИДЕО 18+, което показва разбита от украински дронове руска военна колона пак в района на Купянск. Но руското военно министерство обяви, че северно от Купянск е овладяно село Двуречна, на източния бряг на Оскол – това селце е с около 30 домакинства население преди войната и за него бяха водени боеве месеци наред, защото е опорна точка за движение към северните покрайнини на Купянск.

(КАРТА) За Лиманското направление, известният украински телеграм проект Deep State отчита стабилизация на фронта, но предупреждава, че това е относително. Численото превъзходство на руската армия и постоянния ѝ натиск по всяко време може да променят нещата, гласи анализът. Сега руснаците се фокусират на юг, между Лиман и Ямпол, в село Диброва, защото ако там успеят да установят сигурна позиция, това ще отреже пътя между Лиман и Северск (Славянското направление). В Ямпол руските войници постоянно се опитват да пробият, вероятно скоро ще развяват знамена, за да заблудят, че са превзели всичко, добавя Deep State.

Също вчера, излезе анализ на останки от свален в Украйна дрон "Шахед". Украинският мониторингов проект Flash, създаден от експерта по радиотехнологии Серхий Бескрестнов, направи оценка – нова разновидност, произведена в Иран, с бойна глава 8-9 килограма, с обсег от няколкостотин километра. Кремъл почва да тества нов безпилотен летателен апарат с мисъл да го произвежда масово на по-ниска цена и да го използва за въздушните си удари в Украйна:

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 114 далекобойни дрона клас "Шахед", "Гербер" и примамки, като 70 са били "Шахед", както и 4 балистични ракети "Искандер-М". Свалени са 101 дрона – на 15 места има регистрирани удари от дронове и от ракетите, уточняват украинските ВВС. Повече за руския въздушен удар, но и за украинската въздушна кампания през нощта научете – ОЩЕ: Няма ток за сепаратистите: Два ТЕЦ-а в т. нар. ДНР са извадени от строя от въздушна атака, взрив на газопровод в Русия (ВИДЕО)