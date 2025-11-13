Русия моли Тръмп за нова среща с Путин, САЩ се издадоха за санкциите. Руснаците пренасят модела "Покровск" към Гуляйполе (ОБЗОР - ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се съгласи на нова среща на върха с руския диктатор Владимир Путин само ако събитието има реална възможност да помогне за спирането на войната в Украйна. Това заяви държавният секретар на Щатите Марко Рубио пред медиите в кулоарите на срещата на външните министри от Г-7 в Канада. „И двете страни се съгласиха, че следващата среща между нашите президенти трябва да доведе до конкретен резултат – трябва да знаем, че има реална възможност да постигнем нещо положително“, каза Рубио. Според него Вашингтон не иска да провежда срещи „само за да се провеждат“.

Още: Рубио: Оценката ни е, че Русия в действителност не иска мир

Русия изкушава САЩ за преговорите за Украйна

Коментарите му идват на фона на думите на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков пред CNN, че Москва "искрено се надява" Тръмп все още да е готов за натиск за "политическо и дипломатическо решение" на войната в Украйна. Настоящата ситуация била загуба на време и пари за Руската федерация, а на хоризонта вместо това имало "блестящи перспективи". Песков не се засрами да изрече това, въпреки че диктаторът Владимир Путин е този, който отказва прекратяване на огъня.

Peskov told CNN that Russia “sincerely hopes” Trump is still ready to push for a “political and diplomatic solution” to the war in Ukraine. He called the current situation a loss of time and money for Russia, claiming “brilliant prospects” lie ahead.



Get out of Ukraine, and the… https://t.co/JOnWIxg8sD pic.twitter.com/LjiPku2uPM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 12, 2025

Този факт се изясни още повече, след като срещата между Тръмп и Путин, готвена да се проведе в Будапеща, се провали. Според авторитетни западни медии, позоваващи се на източници, това е станало след разговор по телефона между Рубио и външния министър Сергей Лавров и след изпратена бележка от Русия към САЩ, в която са били описани условията за край на войната. С тях Москва не е помръднала от максималистичните си искания, което според наличната медийна информация е вбесило Рубио и американската администрация. Тръмп поиска прекратяване на огъня по настоящите линии на фронта, но Путин явно е продължил да настоява украински територии да станат руски, а накрая си е намерил и изкупителна жертва за провала - Лавров: Признаците, че Путин е вдигнал мерника на Лавров.

Песков също така обвини Европа, че „се готви за война“ с Русия, посочвайки нарастващите бюджети за отбрана на страните членки, които искат да затегнат защитата си, защото се оказаха тотално неподготвени за инвазията на Путин в Украйна през февруари 2022 г. Говорителят на Кремъл обаче удобно пропусна тази подробност.

В същото време Сергей Лавров твърди, че Русия остава готова за среща на върха със САЩ в Будапеща, въпреки че планираното събитие с Тръмп било провалено от „закулисни брифинги“, по думите му. В още непубликувано на 100% интервю за италианското издание Corriere della Sera той също така смята, че Русия е върнала 9000 украински тела, но е получила 143 в замяна. И предупреждава, че Москва отново щяла да спре „фашистките агресори“, изразявайки надежда, че САЩ няма да ескалират войната още повече. Италианският вестник отказа да публикува пълното интервю с топ дипломата на Москва, позовавайки се на „противоречиви твърдения“ в думите му, според пресслужбата на руското външно министерство: Лавров пак изчезна - нямаше го на важно събитие, докато Путин е там (ВИДЕО).

Lavrov claims Russia remains ready for a US-Russia summit in Budapest, though a planned Trump meeting was derailed by "backroom briefings."



In an unpublished Corriere della Sera interview, he also alleged Russia returned 9,000 Ukrainian bodies and received 143 in exchange.… pic.twitter.com/6ebubkoQb1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 12, 2025

Според украинския зам.-министър на външните работи Серхий Кислица мирните преговори с Русия са били преустановени до края на годината поради липса на напредък. Москва явно дава сигнали за възобновяване, но досега Киев не е отговорил, вероятно защото няма индикации, че Путинова Русия ще отстъпва от максималистичните си позиции. Кислица участваше в преговорите в Истанбул тази година и изнесе интересна информация "от кухнята" пред британското издание The Times: Украйна разкри как се преговаря с руснаци: Дебнат се, докладват на Путин и заблуждават САЩ.

Марко Рубио: САЩ достигнаха лимита на санкциите срещу Русия

Тези коментари валят в контекста на най-тежките американски санкции срещу Русия във втория мандат на Доналд Тръмп - срещу енергийните гиганти "Лукойл" и "Роснефт", наложени от Вашингтон с цел ограничаване на приходите за военната машина на Владимир Путин. Според Марко Рубио САЩ са достигнали ефективно своя лимит при налагането на нови наказателни мерки срещу Русия. "По принцип няма какво повече да санкционираме. Нанесохме удар на най-големите им петролни компании – това беше искането на всички", каза държавният секретар, цитиран от УНИАН.

Той добави, че вместо нови ограничения САЩ ще се съсредоточат върху прилагането на съществуващите санкции, по-специално в борбата срещу т.нар. „сенчест флот“, който Москва използва, за да заобикаля ограниченията върху петрола. Според Рубио това ще бъде ключова област в бъдещата работа на коалицията за санкции, а европейските партньори трябва да играят по-активна роля, защото „значителна част от корабите преминават по-близо до техните територии“.

Още: Банкерът на Путин му се оплака: Много скромен ни е растежът

Secretary of State Rubio says the U.S. has nearly exhausted its options for new sanctions against Russia. “There’s almost nothing left to sanction. We’ve already hit their largest oil companies,” he said. The focus now shifts to enforcing existing sanctions and targeting Russia’s… pic.twitter.com/zq0gNsYjZV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 13, 2025

Оценявайки позицията на Кремъл относно възможността за мирно уреждане, държавният секретар на САЩ подчерта, че „може да се съди само по действията“. „Москва ясно заяви какво иска – иска останалата част от Донецка област, а такива искания са неприемливи за украинската страна“, подчерта той.

Рубио коментира и новата вълна от ракетни удари на украинска територия, които според него имат за цел „да унищожат електропреносната мрежа и да деморализират населението“. Той потвърди, че САЩ водят продължителни преговори с украинските власти относно помощта за стабилизиране на електроенергийната мрежа, която „се влошава с всяка изминала година“. Според държавния секретар това включва както прехвърлянето на специализирано оборудване, така и системи за противовъздушна отбрана за защита на критичната инфраструктура. „Ако това оборудване бъде унищожено седмица след инсталирането му, проблемът остава. И така е било през последните две-три години“, добави Рубио.

Още: Малката универсална ракета, която трябва да пази Европа от Путин

Руската пропаганда зове за унищожаване на украински градове

Същевременно руският телевизионен водещ и водещ и топ пропагандист на Кремъл Владимир Соловьов отново призова за унищожаване на украински градове, като настоя мостовете в Киев да бъдат бомбардирани, столицата да бъде наводнена, а градове като Харков, Днипро, Николаев, Одеса и Суми да бъдат изтрити от картата.

Russian state TV host and top Kremlin propagandist Vladimir Solovyov again calls for the destruction of Ukrainian cities, urging bridges in Kyiv be bombed, the capital flooded, and cities like Kharkiv, Dnipro, Mykolaiv, Odesa, and Sumy wiped out. pic.twitter.com/JmCOTAvV6e — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 12, 2025

„Русия няма да завземе Херсон – Херсон е Русия. Ние просто връщаме жителите на Херсон при техните семейства“ - това пък заяви Владимир Салдо, инсталираният от Кремъл "губернатор" на окупираната част от Херсонска област. По думите му - жителите на административния център били напълно дезориентирани и чували "страшни истории", например как Москва ще завладее Херсон, но не, тя просто щяла да "възстанови" всичко, както си е. Салдо изкушава всеки, регистриран в града, независимо дали живее там сега или не, че ще получи руски паспорт и ще се ползва с всички привилегии, "без ограничения". Всичко, което казвали украинските власти, било "лъжа", за да се сее "паника" и "дезинформация", твърди назначеният от Русия "губернатор". Припомняме, че Херсон беше завладян от руските сили в началото на войната, но Украйна си го върна още през есента на 2022 г. Оттогава насам не се вижда и най-малката индикация някой да иска завръщане на руснаците в града: 3 години от освобождаването на Херсон: Показаха на Зеленски подземните болници в града (ВИДЕО, СНИМКИ).

"Russia will not take Kherson — Kherson is Russia. We are simply bringing Kherson residents back to their family." - declared Saldo, the pro-Russian governor of the occupation authorities. pic.twitter.com/aJtmBbupEk — WarTranslated (@wartranslated) November 12, 2025

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Няма рязка промяна в интензивността на сраженията на фронта - на 12 ноември са станали 226 бойни сблъсъка, което е с 9 повече спрямо предходното денонощие, гласят обобщените данни на украинския генщаб. Руснаците са хвърлили 84 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 40 повече на дневна база - изключителна рядкост е да има под 100 КАБ за 24 часа през последните 2 години, но това вече се случва за трети пореден ден. От всички бомби 8 са пуснати в Курска област, където руските власти отдавна се хвалеха, че са отблъснали напълно украинските сили. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3901 изстреляни снаряда, като това е с около 180 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 3762 FPV дрона, което е с около 200 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Всички военни и анализатори гледат към Покровското направление, където според Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са спрени 81 руски пехотни атаки за денонощието. На второ място всъщност е Лиманското направление с 32 руски щурма за денонощието, а в направлението към Константиновка силите на Путин са осъществили 24 атаки. В северната част на Харковска област - с основен фокус град Вовчанск - са станали 18 бойни сблъсъка, а в Запорожка област - 11: 6 към Гуляйполе и 5 към Орехов.

Още: Харков, Николаев, Одеса: Путин иска да подчини Украйна на три етапа. Мрачни оценки за пренебрегван досега сектор на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ситуацията в посока Гуляйполе се влошава за ВСУ, въпреки че руските сили вероятно ще се нуждаят от значително време, за да създадат условия за превземане на селището, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал Олександър Сирски заяви на 12 ноември, че руските сили се възползват от лошите метеорологични условия, за да проникнат между украинските позиции и че са превзели три неуточнени населени места. Говорителят на украинските южни отбранителни сили полковник Владислав Волошин съобщи, че ВСУ са се оттеглили от позициите си близо до Новоуспеновско и Ново (и двете североизточно от Гуляйполе) и че продължават боевете за Ровнопиля, Яблуково и Солодко (всички североизточно от Гуляйполе). Южното оперативно командване на Украйна съобщи вчера, че руски удари с комбинирани оръжия са унищожили украински отбранителни позиции и са принудили украинските сили да се оттеглят от района на Ровнопиля на 11 ноември вечерта.

Руските военни блогъри дават различна информация - едни твърдят, че руските сили са напреднали североизточно от Яблуково, южно от Солодко и западно от Ново, други казват, че са достигнали източната част на Яблуково и че теренът в района на Гуляйполе благоприятства бързото напредване, но украинските минни операции затрудняват руснаците.

Още: Русия нанася по-силен удар на Украйна не в Покровск, а другаде

Карта: DeepState

Руските сили вероятно ще се опитат да изолират и обкръжат Гуляйполе от североизток в съответствие с новия план на кампанията им, който има за цел да отслаби украинската отбрана, за да позволи напредък чрез тактики за проникване, правят оценка експертите от ISW. Новият план се състои от продължителна кампания за въздушно прекъсване на бойното поле, тактически действия за въздушно прекъсване, насочени към местните линии за снабдяване и украинските оператори на дронове, мисии за проникване, целящи да идентифицират, влошат и използват слабите места в украинската отбрана, така че тя да се дезорганизира, и масови атаки на малки групи, за да се постигне бърз напредък и да се принудят украинските сили да се оттеглят от района. Руснаците се целят включително в магистрали, пътища и железопътни линии при Гуляйполе и Великомихайловка.

Кампанията е подобна на тази срещу Покровск, започнала през пролетта/лятото на 2025 г., преди засилените операции за превземане на града, започнали през октомври. Руските сили засилиха мисиите си за проникване и през последните седмици отбелязаха относително бърз напредък в посока Гуляйполе. Прекъсването и блокирането на магистрала Т-0401 Покровско-Гуляйполе е голямата цел засега.

Още: Със 100% успех при тестовете: Първата в света "стена от дронове" ще пази Украйна

Елементи от три руски комбинирани въоръжени сили в момента са разположени, за да проведат или подкрепят настъпателни операции срещу Гуляйполе. Едните напредват в района североизточно и източно от града, а други ще настъпят на запад, за да прекъснат магистрала Т-0401, преди да предприемат относително малка обкръжаваща маневра. Руското военно командване може да избере да предприеме по-широка обкръжаваща маневра на Гуляйполе, което би застрашило по-голяма част от украинските сили и територия в обкръжението, но би отнело повече време и ресурси. По-малка маневра би довела до по-ограничени напредъци и до по-малко загуби за украинските сили, но вероятно би позволила на руснаците да направят оперативно значителен напредък за по-кратко време и с по-ниски разходи на ресурси. Трето руско формирование действа в района югоизточно/югозападно от Великомихайловка, т.е. североизточно от Гуляйполе, в Днепропетровска област. Оттам вероятно ще се търси напредък югозападно и западно от Великомихайловка - към Покровско, което би могло да подсили усилията за превземане на Гуляйполе.

Украинските отбранителни позиции в този сектор са най-подходящи за отбрана срещу настъпления от юг, така че е малко вероятно руските сили да се активират в този район, докато отбранителните позиции представляват значително предизвикателство за тях, анализират от ISW.

Още: Тръмп иска да реши проблем, Путин се прави на Петър I и Екатерина Велика едновременно

Украинският оператор на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов публикува любопитен прехванат руски разговор от фронта в Запорожка област, който показва как действат силите на Путин. В радиоразговора, който е засечен от украински специалисти по електронно разузнаване, се чува разговор между командира на 1-ва рота и командира на 1-ви батальон от 70-и мотострелкови полк, който се сражава срещу ВСУ в този сектор. Командирът на батальона докладва, че командирът на полка, полковник Р. Хабилов, е дал заповед да се стреля по собствените войници в случай на отстъпление по време на атака.

"Нашите войски съобщават за тактически успехи в сектора на Орехов. Междувременно врагът провежда контраатаки, подкрепени от голям брой дронове", пише руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора".

Междувременно геолокализирани кадри, публикувани на 12 ноември, показват, че руските сили наскоро са напреднали в северната част на Покровск.

Руски военни блогъри и Министерството на отбраната твърдят, че Сухий Яр (югоизточно от Покровск) е вече тотално под руски контрол и че силите на Путин са напреднали югозападно от Родинско (северно от Покровск), а също и югозападно от самия Покровск. Украинските сили или поддържат позициите си, или наскоро са напреднали в северната част на Покровск и Захидний Микрорайон (централната част на Мирногорад) - райони, в които руски източници по-рано твърдяха, че руските сили поддържат присъствие.

Още: Покровск и Мирноград няма да паднат бързо: Констатация на бивш говорител на руското военно министерство (ВИДЕО)

Украинският 7-ми корпус за бързо реагиране на въздушнодесантните сили съобщи на 12 ноември, че руснаците са започнали мащабна многодневна моторизирана атака срещу Покровск, като са използвали лека техника по магистрала М-30 Селидово-Покровск, която преминава през източната част на града. Корпусът добави, че руските сили са установили огневи позиции в няколко района на Покровск и че украинците все още поддържат логистиката към града. На 12 ноември говорителят на украински батальон с дронове, действащ в Мирноград, съобщи, че ВСУ там продължават да получават доставки.

Footage of the devastating shootdown of a Shahed drone with an M134 "Minigun." pic.twitter.com/xa9IZdO2mR — WarTranslated (@wartranslated) November 12, 2025

Институтът за изучаване на войната вече оцени, че руското завземане на Покровск ще постигне оперативно значим ефект, като лиши Украйна от възможността да използва града като логистичен център – цел, която Русия вече постигна до юли 2025 г. По-нататъшното оперативно значение на превземането остава неясно, но зависи от няколко фактора, включително: дали украинските сили ще проведат организирано оттегляне или хаотично отстъпление; дали ще успеят да проведат успешна отбрана след разпадането на джоба Покровск-Мирноград; способността на руските сили да се възползват от разпадането на джоба и да проведат успешно преследване.

Руските военни блогъри пък организират съгласувана информационна кампания, в която преждевременно обявяват падането на Покровск, вероятно с цел да повлияят на информационното пространство. Z-блогъри от т.нар. Донецка народна република (незаконно анексираната Донецка област на Украйна) дори разпространиха кадри, генерирани от изкуствен интелект, на предполагаеми масови капитулации на украински войници в Мирноград, чиято автентичност беше опровергана от украинския генерален щаб и от много от самите военни блогъри (видео само за абонати на Telegram).

От ISW са наблюдавали само доказателства, които позволяват да се прецени, че руските сили са превзели приблизително 46% от Покровск и 10% от Мирноград.

Още: Междузвездни войни в Орловска област. Украйна се похвали с възстановяване на тока в Полтава (ВИДЕО)

Украинските въоръжени сили провеждат контраатака в района на Шахово - т.е. североизточно от Покровск и източно от Добропиля, "опитвайки се да разкъсат нашите сили", пише "Два майора". В Мирноград "врагът признава консолидирането на руските въоръжени сили в югоизточната част на града", твърди още каналът.

Силите на Путин имат потвърден напредък в тактическата зона Константиновка-Дружковка, но той е незначителен - в източните покрайнини на Иванопиля (югоизточно от Константиновка).

От руски военни блогъри се чува информация, че саботажна група се е опитала да проникне в украинските линии в региона на Суми, използвайки подземна тръбна система. Планът се е провалил - украинските сили забелязали движението рано, открили огън, когато първите войници се появили, и убили няколко от тях. Останалите се оттеглили под обстрел, допълват украински източници.

A Russian sabotage group attempted to infiltrate Ukrainian lines in Sumy region using an underground pipe system, according to Russian milbloggers. The plan failed: Ukrainian forces detected the movement early, opened fire as the first soldiers emerged, killing several. The rest… pic.twitter.com/vm0OBOcikr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 12, 2025

Поглед и към Вовчанск в северната част на Харковска област - "Два майора" пише, че там, в резултат на продължителни и ожесточени боеве, щурмовите части на 82-ри мотострелкови полк, 69-а мотострелкова дивизия от 6-а гвардейска комбинирана армия (част от групата „Север“) "освободили" една от ключовите отбранителни крепости на украинците - село Синелниково. То се намира на юг от Вовчанск. Все още няма геолокализирани кадри, потвърждаващи напредъка.

Отделно видео обаче показва как руснаците са били подпалени в този сектор от фронта на 12 ноември:

The Russians went to Vovchansk and got burned — that’s how much they liked it. pic.twitter.com/8CvBwdRzoR — WarTranslated (@wartranslated) November 12, 2025

Има и видеокадри с обръщение на пленен руски войник - Николай Беляев от 82-ри полк, който сам се е предал на ВСУ. Бил е пратен с другарите си на сабоубийствен щурм при Вовчанск - типична за руската армия тактика, при която малки групи заливат отбранителните позиции на украинците, докато не изтощят защитата им, с цената на огромен брой жертви. "Видях много мъртви тела в гората и намерих карта, на която пишеше как да се предам. След това подходих към позициите на Въоръжените сили на Украйна, вдигнах ръцете си и се предадох. Приеха ме, нахраниха ме и ми дадоха вода. Радвам се, че бях пленен, а не лежа там като останалите", разказва руският войник и призовава и останалите да се предадат на украинците.

"I'm glad I surrendered rather than lying dead out there." - said the Russian who had just surrendered to Ukrainians near Vovchansk. pic.twitter.com/RtzFndRTau — WarTranslated (@wartranslated) November 12, 2025

Още: Кремъл кокетничи с Тръмп, за да го удържа. Рояци от дронове над Покровск, наводнение за руснаците към Вовчанск (ОБЗОР - ВИДЕО)

Вижте и видео от посока Лиман: украинци от 8-ми полк на Специалните оперативни сили разчистват руски позиции, елиминират трима бойци и залавят радиостанции и лични документи:

Lyman direction. SOF operators cleared enemy positions. Operators of the 8th SOF Regiment cleared enemy positions in the Donetsk region. As a result of special operations, the SOF group eliminated three enemy combatants and captured radios and personal documents.… pic.twitter.com/k73cH9c9i1 — WarTranslated (@wartranslated) November 12, 2025

В нощта на 12 срещу 13 ноември (от 19:00 часа на 12 ноември) руснаците са атакували Украйна с една балистична ракета „Искандер-М“ и 138 безпилотни летателни апарата, около 90 от които „Шахед“. Според предварителни данни на украинските ВВС, публикувани към 10:30 ч., противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила 102 дрона в северната, източната и южната част на страната. Регистрирани са обаче 36 удара на 10 места. Двама души са загинали и още двама са ранени при нападение в региона на Харков - в общността Боривка, близо до село Богуславка, съобщиха местните власти.

Какво се случи тази нощ в Русия - припомнете си: Три пъти за две седмици: Украйна пак порази Орловската ТЕЦ - с ракети "Нептун" или "Фламинго" (ВИДЕО).