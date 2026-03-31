Предложението на Украйна за временно примирие по време на Великден беше фактически отхвърлено от Москва, което подчертава продължаващото нежелание на Русия да се съгласи дори на краткосрочно прекратяване на военните действия, камо ли на дългосрочен мир. На 30 март украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов да приложи примирие по време на великденските празници. В изявление пред журналисти той подчерта, че Украйна подкрепя всеки път към прекратяване на войната, който не застрашава суверенитета на страната.

Още: Зеленски: Украйна е готова и за великденско примирие, и за край на войната при едно условие

Киев е готов и за „всякакви формати“ на примирие, включително пълно прекратяване на военните действия или по-ограничени споразумения, допълни държавният глава. Зеленски отхвърли опасенията, че Русия може да използва кратката пауза, за да се прегрупира военно, като изтъкна, че краткосрочно примирие няма да позволи на Москва да укрепи значително позициите си на бойното поле.

Кремъл: Предложението на Зеленски не е "ясна инициатива"

На следващия ден Кремъл отхвърли инициативата. В коментари, публикувани от контролираната от държавата руска медия ТАСС, говорителят на руския диктатор Владимир Путин - Дмитрий Песков - заяви, че изявлението на Зеленски не представлява „ясна инициатива“.

Още: Маските паднаха: Изтекъл запис разкрива как Унгария изпълнява поръчките на Русия в ЕС (ВИДЕО)

Песков заяви, че Русия не се интересува от временни примирия, а вместо това поиска Киев да се стреми към "всеобхватно мирно споразумение".

Ясно е обаче, че Москва не желае да се ангажира в добросъвестни преговори - иска само да наложи ултиматумите си и американският президент Доналд Тръмп да ги валидира с натиск над Украйна да изтегли войниците си от така наречения "крепостен пояс". Това е последната територия, която те контролират в Донецка област.

Последният кръг от тристранни преговори между Украйна, Русия и САЩ се състоя на 16 февруари. Последваща среща, планирана за края на февруари - по-късно пренасрочена за началото на март - беше отложена малко преди Вашингтон да нанесе удари по Иран.

Още: Водещите медии в Украйна гръмнаха: България иска трибунал за руските военни престъпления

Украйна твърди, че замразяването на настоящата линия на фронта представлява най-реалистичната основа за примирие. Русия продължава да настоява украинските сили да се оттеглят от Донбас като предварително условие за всякакво споразумение - искане, което Киев отхвърля.

В същото време САЩ дадоха да се разбере, че са готови да предоставят гаранции за сигурност на Украйна едва след постигането на всеобхватно мирно споразумение, като по този начин фактически обвързват тези ангажименти с разрешаването на териториалния спор, включително въпроса за Донбас.

Още: Руски пропагандисти искат от Путин "позорно примирие" и край на войната, но Тръмп може да обърка всичко (ОБЗОР - ВИДЕО)