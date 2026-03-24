"Русия се готви за нови войни": Зеленски с натиск, Кремъл го атакува с "рециклирано" условие (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски е провел "подробно обсъждане" на резултатите от срещите по мирния процес във Флорида от уикенда (21-22 март). "Показателно е, че докато нашите преговарящи докладваха, Русия започна нова вълна от атаки с дронове „Шахед“ срещу Украйна", написа държавният глава в социалните мрежи, визирайки комбинираното въздушно нападение с над 400 дрона и ракети от тази сутрин, довело до щети в редица области, жертви и ранени.
"Екипът докладва за това, което действително беше обсъдено във Флорида – основните точки, възможностите и предизвикателствата. Най-важната задача е да се изработят гаранции за сигурност по начин, който да ни приближи към края на войната. Сигурността е ключът към мира", написа Зеленски след преговорите, които протекоха без Руската федерация, тъй като тя отказа този път да се ангажира в тристранен формат.
Още: Офисът на Зеленски: САЩ ни оказват натиск за Донецк и може да се оттеглят от преговорите
Войната в Иран "окуражава Русия"
"Геополитическата ситуация се усложни поради войната срещу Иран и, за съжаление, това окуражава Русия. Но основните обстоятелства не са се променили. Русия продължава тази война и дестабилизирането на Европа, подкрепя иранския режим с разузнавателна информация и по този начин удължава войната в този регион, като същевременно се подготвя за нови конфликти в следващите години. Тази заплаха от постоянна война по целия свят трябва да бъде спряна", категоричен е Володимир Зеленски.
We had a detailed discussion on the outcomes of the meetings in the United States. It is telling that while our negotiators were reporting, Russia launched a new wave of “shahed” drones against Ukraine.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 24, 2026
Според него това може да стане само заедно със Съединените щати, Европа и "други глобални участници". Необходими са "срещи на равнището на лидерите, за да се решат наистина тези въпроси", допълни той.
"Наредих на екипа да продължи да работи възможно най-активно с партньорите, така че дипломацията да бъде съдържателна и, по-специално, да се решат хуманитарни въпроси като размяната на военнопленници. Наредих също на екипа да информира нашите европейски и канадски партньори за срещите във Флорида", обобщи Зеленски.
Още: Русия не смогва с гробищата, обаче се цели в НАТО – дрон се взриви в Литва (ОБЗОР - ВИДЕО)
Кремъл пее старата песен на нов глас: избори в Украйна
Същевременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков повтори за пореден път опорката на Кремъл, че Зеленски не е легитимен президент и че Киев няма законно правителство, защото не са проведени избори. Тези думи на висш представител на страната, която може сериозно да се "похвали" с "демократични и честни" избори, се сблъскват с реалността - в Украйна не се е гласувало заради военното положение, въведено заради агресивната война на диктатора Владимир Путин.
"Въпросът за изборите в Украйна остава актуален и Киев трябва да се заеме с легитимизирането на своята власт", заяви Песков.
Kremlin spokesman Dmitry Peskov said the issue of elections in Ukraine remained relevant and that Kyiv must address the "legitimization" of its authority.— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 24, 2026
Още: Приключиха преговорите между САЩ и Украйна: Има ли пробив?