Русия се прицели в Павел Дуров - с Телеграм помагал за "тероризма на НАТО"

24 февруари 2026, 15:10 часа 341 прочитания 0 коментара
Русия се прицели в Павел Дуров - с Телеграм помагал за "тероризма на НАТО"

Наказателно дело и разследване срещу основателя на социалната мрежа Телеграм (Telegram) Павел Дуров вече са образувани в Русия. Новината съобщиха "Российская газета" и "Комсомолская правда", позовавайки се на Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ). Причината - руските власти смятат, че Дуров е съдействал за развитие на терористична дейност чрез менажирането на платфромата (чл. 205.1, чл. 1 от Наказателния кодекс на Русия).

В статията на "Российская газета" се посочва, че "илюзията за анонимност (в Телеграм) е довела армии от радикали, наркомани, убийци и терористи до месинджъра, което е започнало да представлява заплаха за нашето общество". "Российская газета" цитира данни на руското МВР и ФСБ, според които месинджърът е съдействал за 153 000 престъпления от 2022 г. насам, 33 000 от които са саботаж, тероризъм и свързани с екстремизъм. Сред престъпленията, за които се твърди, че са извършени с помощта на месинджъра, са терористичната атака в залата "Крокус Хил" и убийствата на Дария Дугина и генерал Игор Кирилов. Освен това НАТО и чужди служби ползвали платформата за диверсии, включително и украинските служби.

Припомняме, че Ирина Верещук, зам.-ръководителят на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, вече поиска ограничения на Телеграм в Украйна заради три нападения срещу полицаи, организирани най-вероятно с помощта на мрежата, през която руските служби вербуват младежи в Украйна и Европа за извършване на престъпления - ОЩЕ: Пак атентат? Нови взривове и ранени полицаи в Украйна

Според "Комсомолская правда" администрацията на Телеграм не е изпълнила исканията на Роскомнадзор и не е премахнала 1369 канала, чатове и ботове, свързани с детска порнография, 3771, свързани с наркотици, 2666, свързани със самоубийства, и 2124, свързани с въвличане на непълнолетни в незаконни дейности. Не са премахнати и над 10 500 съобщения, призоваващи за екстремизъм и свързани с "финансиране на врага". Други 1125 канала съдържали материали от екстремистки и терористични организации.

Телеграм обаче отказала да се съобрази с изискванията на руските власти, което е довело до предприемане на мерки. В статията в "Российская газета" се твърди, че "от 10 февруари 2026 г., благодарение на работата на Роскомнадзор, ограничението на трафика през Телеграм се е увеличило до 55%".

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Педофилия Наркотрафик Русия Организирана престъпност Павел Дуров тероризъм telegram Телеграм война Украйна престъпност Русия
