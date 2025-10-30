Любопитно:

Руски "ветерани" от Украйна и в Украйна: Вълни от брутални престъпления заливат Русия

Всеки месец Русия е свидетел на нарастващ брой престъпления, извършени от участници във войната срещу Украйна. Ветерани от бойните действия в Украйна, които разполагат с оръжия и са свикнали да го ползват без никакви последствия на фронта, все по-често се появяват в криминалната сводка - най-често за убийство и изнасилване, обобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

И не само тежки престъпления - само за година, в Русия има почти двойно увеличение на осъдителните присъди за хулиганство с прилагане на насилие - 767 през тази година досега спрямо 425 за цялата минала година. Адвокати и психолози свързват скока със завръщането на ветераните от войната, съобщава руският проект "Можем объяснить". Проектът е свързан с един от най-големите врагове на руския диктатор Владимир Путин - бившият собственик на несъществуващия от години руски петролен гигант ЮКОС Михаил Ходорковски, който лежа дълго време в затвора и беше помилван от Путин, а веднага след това избяга на Запад. "Можем обяснитъ" се появи през 2021 година, като обединение на две други платформи, които бяха блокирани от "Роскомнадзор" - "Открита медия" и "МБХ медия".

Примери за тежки престъпления в Русия

Изнасилване във влак

58-годишният Владимир Шарафутдинов от Хакасия, Кавказкия регион, е обвинен в изнасилване на 18-годишна студентка във влака Москва-Абакан. Мъжът я е нападнал в тоалетната на вагона въпреки виковете ѝ за помощ. Той твърди, че деянието е било "по взаимно съгласие" - след разпит е бил освободен именно на база статута си "ветеран от войната в Украйна", заради който хем по закон, хем вече като съдебна практика такива хора получават повече картбланш от руската прокуратура и съд.

Убити деца от пиян шофьор

В Ревда, близо до Екатеринбург, 37-годишният "ветеран от войната" Михаил Слободян прегазва и убива две сестри, на 7 и 9 години. Трето момиче е хоспитализирано в критично състояние. Кръвните му проби показват наличие алкохол и наркотици. В съда Слободян заявява, че "шофьорската му книжка е изгоряла в Украйна" и показва медала си "Суворов".

Убийци на война, убийци и у дома

Много осъдени престъпници, включително убийци, бяха освободени, за да се бият във войната. Мъж от Ивановска област, осъден на 20 години за изтезание и убийство на съпругата си, по-късно е убит в Украйна. Той е намушкал жена си над 20 пъти с вилица и кухненски ножове, уринира върху нея и е изливал оцет върху лицето ѝ.

Доживотна присъда за убийство на дете и майка му: Не, може да идеш на война

49-годишният адвокат Александър Гук от Екатеринбург, който убива 42-годишна жена и шестгодишния ѝ син, отиде на война, за да избегне съдебен процес. Той убива момчето и хвърля тялото му в кофата за боклук, след което разчленява майката. След ужасяващото престъпление, убиецът е пуснат на фронта

Що се отнася до хулиганството, общата сума на събраните глоби по присъди е надхвърлила 13,6 милиона рубли през 2025 година. В същото време броят на условните присъди се е увеличил значително - докато през 2024 г. са били 189, през 2025 г. вече са 330. Два пресни знакови случая и в това отношение дава "Можем обяснить":

През септември, 2025 година, Савеловският съд в Москва осъди 14-годишния Муслим Мурдиев, чеченец, на 2 години затвор за хулиганство. Чеченският лидер Рамзан Кадиров публично го защити, твърдейки, че ръководителят на Следствения комитет на Руската федерация Александър Бастрикин и министърът на вътрешните работи Владимир Колоколцев са се объркали. Следственият комитет отговори, като разпространи видеоклип, на който тийнейджърът напада случайни минувачи и предизвиква мащабни сбивания в търговски център.

През октомври Сергей Вихарев, пореден руски ветеран от Украйна, беше осъден в Челябинска област. Връщайки се от военната зона, той влязъл в бар с автомат АК-74, произвел 36 изстрела във въздуха и хвърлил в паника посетителите. По-късно опитал да скрие оръжието, но въпреки това съдът го признал за виновен в хулиганство за незаконно притежание на автомат. Присъдата е 3,5 години затвор.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
