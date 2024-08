Руският министър на отбраната Андрей Белоусов представи план за защита на граничните региони по време на среща, посветена на сигурността на Курска, Брянска и Белгородска област.

Дискусията се съсредоточи върху "допълнителни мерки за защита на населението и инфраструктурата" в тези области, най-вече в региона на Белгород. Генералният щаб на руската армия представи план за засилване на управлението на войските, координация с други ведомства и отпускане на допълнителни ресурси.

Белоусов подчерта, че лично ще следи за изпълнението на тези мерки. На срещата присъстваха губернаторът на Белгород Вячеслав Гладков и други високопоставени служители.

„Срещата даде възможност да се обсъдят допълнителни мерки, насочени към гарантиране на целостта и неприкосновеността на територията, както и към защита на населението и инфраструктурата в Белгородска област от нападения на военни формирования на украинската армия“, съобщи военното министерство на Русия в Telegram.

Припомняме, че днес, 15 август, Гладков обяви извънредно положение на федерално ниво в Белгородска област - нещо, което действа от дни в съседния Курски регион. Там украинските сили предприеха изненадваща офанзива през границата на 6 август и напредват сериозно: Сирски: Контролираме 1150 кв. км и 82 населени места в Русия (ВИДЕО).

Че ситуацията не е никак безопасна и в Брянска област, стана ясно от изявление на индийското посолство в Русия, което предупреди гражданите си да напуснат региона, ако още не са го сторили.

Междувременно самите украински сили предприеха мерки за защита на цивилното население в Русия. Украйна вече има първото си военно комендантство в Курска област, като целта е да бъде "предоставена хуманитарна помощ на местните жители". Това каза украинският комисар по правата на човека Дмитро Лубинец в ефира на общоукраинския телемаратон.

Украинският вицепремиер Юлия Свириденко заяви, че цивилни граждани от Курска област могат да бъдат евакуирани в украинския град Суми. „Що се отнася до хуманитарния коридор към Русия - има такава възможност, но при условие че има искане от страна на Русия. Досега такова искане не е получено“, каза тя.

Лубинец преди това заяви, че Украйна е готова да отвори хуманитарни коридори за евакуация на местното население и допускане на международни организации на място. Украинските военни вече са ангажирани с предоставяне на хуманитарна помощ на местните жители - храна, вода, лекарства, уточни той.

