Руснаците, разстреляли предали се украински войници, са избити (ВИДЕО)

Видеокадри от хладнокръвното убийство при положение, че украинците излязоха с вдигнати ръце и без оръжие от позицията си, бяха разпространени през вчерашния ден. Разстрелът е станал източно от Степово - малко селце, намиращо се на северния фланг на Авдеевка, на около 3 километра от самия град. Там се водят едни от най-жестоките боеве, защото Степово е отправна точка за същинска атака на Авдеевка - заедно с коксохимичния завод, който се намира до него: Руски войници разстреляха предали се украински войници (ВИДЕО, 18+)

Според Барабаш, който говори в украинския телемаратон (24-часово информационно телевизионно предаване, в което участват почти всички украински медии), двамата украинци са останали без муниции и затова са решили да се предадат. Тази версия се появи още вчера. Барабаш добави, че доколкото той знае малко след като разстрелът е станал факт, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са атакували тази позиция и са избили всички руски войници там:

"They surrendered because they ran out of ammo. But as far as I know, our troops stormed this position a little later and everyone there, was liquidated," Vitaliy Barabash, head of the Avdiivka city military administration said about the recent shooting of 2 Ukranian POW's. https://t.co/IahYUk7AIE pic.twitter.com/TbO6y7wIxz