САЩ натискат за милиарди руски долари за Украйна, тя отстъпи леко от взетото при контраофанзивата (ВИДЕО)

Съединените щати предложиха работни групи в рамките на Г-7 да проучат възможностите за конфискация на 300 млрд. долара замразени руски активи. И докато все още няма твърди решения какво да се прави, вече явно има ускоряване на процеса на работа по въпроса, пише Financial Times, като добавя, че темата е била дискутирана от финансовите министри на членовете на Г-7 и от заместниците им.

САЩ са подкрепяни от Канада и Япония в инициативата си да бъде извършена подготовка и възможностите, от които да бъде направен избор, да са на масата когато се проведе следващата среща на лидерите на Г-7 – около 24-ти февруари. Тогава ще се навършат 2 календарни години, откакто издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин подпали войната в Украйна.

Какво предлагат САЩ – създаване на 3 работни групи, които да проучат задълбочено какви са юридическите способи за конфискация на руските активи, как да бъде приложен всеки метод за конфискация и какви са рисковете. Досега се говореше за доста опции – от директна конфискация та до косвено използване на данъци върху печалбата от такива активи в подкрепа на Украйна. Последният вариант среща най-сериозна подкрепа от големите в Европа. От друга страна, САЩ са готови на директна конфискация и дори говорят по темата в дипломатически кръгове, напомня Financial Times.

Междувременно, говорителят на германското външно министерство Кристиян Вагнер коментира пред Bloomberg, че ЕС ще даде на Украйна 50 млрд. евро, независимо от сегашната съпротива на Унгария. Той не влезе в подробности как точно ще се случи това: Милиарди от ЕС: Няма пари за Украйна, има пари за Украйна. Нови санкции срещу Русия

Сблъсък на западни позиции за Украйна

Позиция на един от членовете на редакторския борд на The New York Times (NYT) за войната в Украйна предизвика буквално гневна реакция от Института за изучаване на войната (ISW). Накратко – позицията защитава тезата, че Украйна трябва да работи в посока мирни преговори на база публикациите как Владимир Путин през дипломатически канали давал сигнали, че е готов да преговаря. В дневния си анализ ISW категорично критикува тази идея – институтът посочва, че гледната точка за преговори взема предвид като по-достоверна позицията на Путин, изразена зад кулисите, отколкото публичното му говорене, с което постоянно внушава как Украйна не може да бъде суверенна държава. Изрично ISW критикува и внушението как украинският президент Володимир Зеленски е виновен, че няма мирни преговори – с пример как "дясната ръка на Путин" Дмитрий Медведев говори пред РИА Новости, че войната ще продължи, докато Русия не "разоръжи" украинската армия и не премахне "идеологията на неонацизма" в Украйна. С други думи, докато Русия не наложи режим в Украйна, който да играе по свирката ѝ. А визията да има "прозападна Украйна" на цената на отказ от земя ISW критикува особено силно – защото в окупираните от руснаците територии буквално се извършва етническо прочистване по съветски метод, с принудително преселване на хора и налагане на руската визия на живот над всичко.

Интересна новина и от Русия – създателят на популярния руски военен телеграм канал "Рибар" Михаил Звинчук беше награден от руския пропагандист Владимир Соловьов – за военно-патриотично образователна работа. Звинчук вече получи орден втора степен „За заслуги към отчеството“ на 16 ноември лично от Путин.

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

A Russian soldiers shot a video moments after their military base was hit. Personnel and trucks can be seen while ammo can be heard exploding. pic.twitter.com/c43WrIJq8A — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 28, 2023

За втори пореден ден интензивността на боевете в Украйна е далеч от най-впечатляващото ниво през предишната седмица, когато имаше средно по 100 бойни сблъсъка по целия фронт и дни със 120 и 110 сблъсъка. За последните 24 часа украинският генщаб отчита 53 бойни сблъсъка по целия фронт.

При Авдеевка украинците отчитат 14 отблъснати руски пехотни атаки от север и 12 от юг. Говорителят на украинската армия за Таврийското направление полковник Олександър Щупун посочи, че Русия е удвоила използването на авиация за бомбардировки с лазерно насочвани бомби. В пространен анализ украинският военен наблюдател Константин Машовец посочва, че руснаците така и не могат да превземат коксохимичния завод на север, окопали са се в остатъците от гористата местност до Степово (3 километра северозападно от Авдеевка) и не могат да превземат селото. И двете позиции са ключови за истинска атака на Авдеевка от север. Руснаците са се окопали при жп линията на север от Степово и коксохимичния завод, уточнява украинският анализатор. На юг Машовец е категоричен, че украинците контролират т.нар. позиция "Зенит" и така спират руснаците да пробият в западните покрайнини на Авдеевка, в посока от Опитно (4-5 километра южно от Авдеевка) и посока от стопанството "Царски лов". Руснаците не могат да разширят и фронта на контрол откъм жп гарата "Ясиноватска", добавя Машовец. Обзорът на руския пропагандист и военен блогър Семьон Пегов потвърждава казаното от Машовец, че руснаците нямат никакви успехи при Авдеевка, същото се вижда и от обзора на "Рибар".

Two Russian tanks and an infantry hideout on the outskirts of Stepove were destroyed. pic.twitter.com/ZwQPMRT4rm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 28, 2023

A Russian BTR-82A near Stepove.



Is no more. pic.twitter.com/g4ljiVAyTH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 28, 2023

Що се отнася до западната част на Запорожка област, Машовец отбелязва руски успехи при Върбово (18 километра югоизточно от Орехов) – там украинците, по думите на украинския военен анализатор, са се изтеглили от първата позиция на главния руски отбранителен рубеж, както и на запад от Работино (10 километра южно от Орехов) и северно от Копани. Възможно е украинците изцяло да се изтеглят от позициите си до Новопокроповка (12 километра южно от Орехов) – заради заплахата от флангова атака, както и при Върбово, прогнозира Машовец. В подкрепа на тези думи Семьон Пегов казва, че имало 2 километра руски напредък източно от Новопокроповка. Вече в няколко анализа ISW посочва, че изглежда украинците отстъпват към по-добри за защита позиции около Работино, като се подготвят за зимна позиционна война в района, а това позволява на руснаците да си върнат обратно позиции, които бяха превзети с тактическа цел от украинската армия – за бъдещо настъпление към Токмак.

Че нещата вече стават по-позиционни се вижда от украинската сводка - само 4 руски пехотни атаки, всички отбити. Но при източния бряг на река Днепър руснаците хвърлят далеч повече сили. Там има 13 отбити руски пехотни атаки - при Кринки, на 30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от река Днепър. Въпреки голямата руска активност, резултатът си остава все същият - украинците си удържат предмостието.

При Бахмут отчетливо има намаление на интензивността на боевете – само 3 отбити руски пехотни атаки, при Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут) и Андреевка (10 километра юг-югозапад от Бахмут). Говорителят на украинските сухопътни сили подполковник Володимир Фитьо изрично отбеляза, че има отслабване на руските атаки и че не се използва авиация от руснаците в последно време, включително в направлението към Купянск. Специално за Купянск има нови видеокадри как при Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск) отново е разбита поредна руска атака с бронирана техника. Синковка е отправната точка за атака на Купянск, а „Рибар“ се оплаква как в Луганска област украинската артилерия спира руснаците при Серебрянското горско стопанство, на 10-тина километра западно от Кремена:

Annotated footage of the Russian kamikaze charge on Syn'kyvka, Kuypans'k direction, recorded earlier. Russian armoured group was completely destroyed within minutes of arriving at the firing distance of the Ukrainian forces. pic.twitter.com/R5rouSjBNV — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 28, 2023