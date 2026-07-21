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Спрягат големия герой на Испания на Мондиал 2026 за трансфер във Висшата лига

21 юли 2026, 13:00 часа 670 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Спрягат големия герой на Испания на Мондиал 2026 за трансфер във Висшата лига

Реконструкцията в предни позиции за Барселона продължава. След напускането на Роберт Левандовски каталунците са в процес на търсене на нов лидер на атаката си. Испанските шампиони проявяват силен интерес към Хулиан Алварес, към когото са отправили оферта, тъй като виждат в него дългосрочен заместник на полския голмайстор. Интересът към Алварес оставя под въпрос бъдещето на Феран Торес, чийто договор изтича след по-малко от 12 месеца. Испанецът преживя най-резултатния сезон в кариерата си в Каталуния през 2025/26, отбелязвайки 16 гола в първенството в 33 мача, от които само в 23 е бил титуляр.

Два клуба следят испанския герой Феран Торес

Торес попадна в състава на Луис де ла Фуенте за Мондиал 2026, като се оказа решаващ фактор за триумфа на Испания с титлата. 26-годишният ас влезе от пейката и отбеляза победния гол в продълженията. Оттогава героят на "Ла Роха" доминира в заглавията, не на последно място заради несигурното си положение в Барселона. През последните седмици Торес е спряган за трансфер в ПСЖ, като до момента френският шампион бе единственият кандидат за услугите му. Сега, обаче, още един клуб се е включил в надпреварата.

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Феран Торес

Ливърпул обмисля трансфер на Торес

Според френското издание "L'Equipe", ръководството на Ливърпул проучва възможността да привлече Торес на "Анфийлд". Според информацията, новият наставник на мърсисайдци Андони Ираола е определил своя сънародник като вариант за подсилване на атаката, осакатена от напускането на Мохамед Салах и дългосрочния проблем с Юго Екитике. Френският нападател няма да се завърне преди 2027 година, а договорната ситуация на Торес, заедно с възможността му да играе на всяка от трите позиции в атаката, повишават привлекателността му.

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Въпреки че Торес може би е в полезрението на Ливърпул, на този етап няма признаци, че от Мърсисайд подготвят трансфер. Ситуацията с договора му вероятно го е превърнала в опция за екипа по подбор на играчи на клуба, който вероятно оценява и способността му да заема различни позиции в атаката, като се има предвид и опита му във Висшата лига с отбора на Манчестър Сити.

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Барселона Ливърпул Феран Торес
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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