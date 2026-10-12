САЩ заплашили главнокомандващия на Украйна: Kyiv Independent

САЩ са отправили заплахи към висши украински военни и държавни служители заради ударите по руските петролни рафинерии, пише Kyiv Independent, позовавайки се на източници. Вашингтон е дал ясно да се разбере не само, че е готов да спре разузнавателната информация, но и програмата PURL, по която съюзници купуват американско оръжие и го предоставят на Украйна. Белият дом ще държи Киев отговорен, ако по време на обявеното от Доналд Тръмп "енергийно примирие" (за което в Държавната дума на Русия казаха, че не са чували) бъде извършен удар по руската енергийна инфраструктура. "Какво примирие?": В Русия не знаят нищо за споразумението на Тръмп

"Те се обадиха на всички висши военни служители със заплахи. Казаха на всички, че ще прекратят както обмена на разузнавателна информация, така и PURL", е заявил украински чиновник пред изданието.

Заплашителни обаждания от американска страна е имало към Михайло Драпатий, главнокомандващия на украинските въоръжени сили, и Павло Палиса, заместник-началник на президентската администрация на Володимир Зеленски, отговарящ за военните въпроси. Палиса е потвърдил пред Financial Times, че е получил заплахи от администрацията на Тръмп.