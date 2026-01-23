Ще съм честен, положението е лошо: Кметът на Киев с обръщение

"Обръщам се към жителите и ще съм честен: ситуацията е изключително трудна и това дори може би не е още най-лошият момент. Запасете се с храна, вода и основни лекарства. Ако все още имате възможност да напуснете града, някъде, където има алтернативни източници на храна и топлина, не я отхвърляйте." Това заяви кметът на Киев Виталий Кличко в канала си в Telegram. Градът продължава да се бори с ужасяващите последствия от руските атаки и до тази сутрин все още 1940 жилищни сгради са били с изключено централно отопление на фона на ниските януарски температури.

Ситуацията с енергийната и топлоснабдителната мрежа на Украйна остава критична, въпреки че столицата продължава да е в готовност за различни сценарии - във всеки район на града са изградени отоплителни пунктове, снабдени с агрегати, храна и хигиенни консумативи, където могат да пренощуват голям брой хора.

Кличко също така помоли работодателите при възможност да организират гъвкаво работно време за служителите си или да ги прехвърлят да работят дистанционно.

Той подчерта, че всички градски служби към Киевската градска държавна администрация, служителите на комуналните услуги, болниците и социалните заведения работят денонощно.

Междувременно социалните мрежи са пълни с публикации как хората се опитват да се сгреят в студа като организират "квартални партита" в дворовете на кооперациите. Снимките по-долу са на кореспондента на Радио "Свободна Европа" Серхий Нужненко:

В Киев украинският президент Володимир Зеленски заяви във вторник, 20 януари, че най-малко един милион жители са без електричество, а над 4000 жилищни сгради са без отопление поради руски обстрели.

