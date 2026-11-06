След 120 часа дъжд: Проф. Георги Рачев заговори за слънце и затопляне, но с опасност от черен лед

Сравнение с тази седмица, която мина с тези 120 часа дъжд, през следващата седмица очакваме много повече слънце, сухо време. Ще има разни капки тук-таме, но ще са на малко места и за много кратко време. Доста топло време в четвъртък-петък. Очакват се максимални температури от 14-15 градуса, та дори се промъкна идея за 17 градуса в обичайно за подножията топли места. Тази прогноза за времето направи климатологът проф. Георги Рачев в ефира на bTV.

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По думите му това затопляне ще е защото над България се настанява антициклон с много високо атмосферно налягане. Той обаче предупреди, че сутрин на много места минималните температури ще са отрицателни, а шофьорите ще стържат скреж от стъклата на колите. На места се очакват и заледявания и черен лед.

Петък започва с температури от 0 до 6 градуса. Днес ни очакват много слънчеви часове. Над низините и котловините с мъгли. Максималните стойности днес ще са малко по-високи – между 9 и 14 градуса, в София – около 11 градуса, 14 градуса в Пловдив и 12 във Варна.

През уикенда ще има променлива облачност, без съществена промяна на максималните температури. Минималните се очаква да се понижат – между минус 4 и 1 градус.

Рано сутрин ще има условия замъгли над низините и котловините.