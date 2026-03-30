Щети след украинска атака в руски заводи - за стратегически бомбардировачи и за дронове (ВИДЕО)

Авиозавод и съоръжение за производство и сглобяване на дронове са били цели на украинската атака с далекобойни дронове в Таганрог, Ростовска област, която стана факт през изминалата нощ. Това съобщи руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, позовавайки се на свои източници. Според информацията, и двете предприятия са понесли щети.

Източниците на руската платформа са от местните служби за спешна помощ. Съгласно казаното от тях, две производствени съоръжения са повредени в предприятието "Атлант Аеро", завод за разработване и производство на безпилотни летателни апарати. Освен всичко друго, той произвежда ударни и разузнавателни дронове "Мълния" както и компоненти за руския разузнавателен дрон "Орион".

Отделно е ударен и авиозаводът "Бериев", който модернизира руските стратегически бомбардировачи Ту-95 и най-скъпите руски военни самолети, радарните А-50. Повредени са склад и една от административните сгради. "Бериев" е обект на санкции от САЩ, ЕС, Канада, Швейцария, Нова Зеландия, Япония и Украйна.

Ukrainian forces struck a UAV production facility and the Beriev aircraft plant in Taganrog overnight, damaging drone production workshops and infrastructure tied to Tu-95 bomber and A-50 aircraft modernization, according to ASTRA. #Ukraine

Преди това "Атлант Аеро" беше атакуван през януари тази година, а самолетният завод "Бериев" през ноември 2025 година.

Един човек е убит в резултат на масираната атака с дронове срещу Таганрог. Той е живял в сградата на улица "Новоселковская" № 3, където се е разбил един от дроновете. Осем души са били ранени - една жена е приета в болница, а лекарите казват, че състоянието ѝ е стабилно.

