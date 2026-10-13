Сигнал за отвлечен самолет в Нюрнберг (СНИМКИ)

Самолет, кацнал на летище Нюрнберг, е сигнализирал за отвличане. Пилотът обаче не е осъществил радиовръзка, съобщи баварската полиция. По-рано на летище Нюрнберг беше обявено извънредно положение поради полет, пристигнал от гръцкия остров Корфу, предаде ТАСС. Според Bild въпросният полет е бил на Corendon Airlines, който е бил ескортиран от изтребители Eurofighter преди кацане. По-рано Интерфакс съобщи, че летището на Нюрнбернг е преустановило полетите заради извънредна ситуация.

Извънредна ситуация блокира летището в Нюрнберг, вдигнаха изтребители

Нюрнберг – Няма опасност на летище Нюрнберг: „ Проверките на място разкриха, че няма опасност“, обяви полицията на Централна Франкония. Летището беше затворено във вторник следобед поради „подозиране за извънредна ситуация по време на полет“. След обявяването на липсата на опасност полетите бяха възобновени. Самолетите могат да излитат и кацат на летището отново малко след 13:30 ч., съобщи говорител на летището. Полицейската операция се е провела малко преди кацането на полет от гръцкия остров Корфу. Полетът е трябвало да кацне в Нюрнберг приблизително в 12:15 ч. Според Flightradar24, самолетът на Corendon Airlines (номер на полет XR456) е кацнал безопасно в 12:16 ч. BILD съобщава, че от пилотската кабина е бил изпратен сигнал за бедствие. Оттогава полицията потвърди това: „Кодът „7500“ (предупреждение за отвличане) беше предаден от пилотската кабина и пилотът вече не можеше да бъде достигнат по радиото. Като предпазна мярка бяха инициирани няколко аварийни изстрелвания.“ В момента се води разследване, за да се установи дали става въпрос за недоглеждане или за техническа неизправност.

Непотвърдено

Полицейски представител каза, че предполагаемата извънредна ситуация "все още е непотвърдена". Засега няма данни колко големи сили е разположила полицията на място. Вестник "Билд" съобщи по-рано, че въздушният трафик на летището вече е бил нарушен през нощта срещу вторник заради евентуално забелязване на дрон, след като трима пилоти независимо един от друг са докладвали за обект, видян по време на излитане или кацане.

Последна информация

По последна информация - няма опасност на летище Нюрнберг: „ Проверките на място разкриха, че няма опасност“, обяви полицията на Централна Франкония. Летището беше затворено във вторник следобед поради „подозиране за извънредна ситуация по време на полет“. След обявяването на липсата на опасност полетите бяха възобновени. Самолетите могат да излитат и кацат на летището отново малко след 13:30 ч., съобщи говорител на летището.

https://t.co/rzzQiu5kgM Aeroportul din Nürnberg a fost închis în urma unei alerte de urgență, neconfirmate ulterior. Un avion care sosea din Grecia a fost escortat de aeronave Eurofighter până la aterizare. Poliția investighează cauza declanșării alarmei. — Biziday (@BizidayApp) October 13, 2026

Полицейската операция се е провела малко преди кацането на полет от гръцкия остров Корфу. Полетът е трябвало да кацне в Нюрнберг приблизително в 12:15 ч. Според Flightradar24, самолетът на Corendon Airlines (номер на полет XR456) е кацнал безопасно в 12:16 ч. BILD съобщава, че от пилотската кабина е бил изпратен сигнал за бедствие.

„Кодът „7500“ (предупреждение за отвличане) е бил предаден от пилотската кабина, но връзката с пилота се е разпаднала. В момента се води разследване, за да се установи дали става въпрос за недоглеждане или за техническа неизправност.

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