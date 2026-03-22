Складове горят в покрайнините на Киев (ВИДЕА)

Днес, 22 март, в склад в покрайнините на Киев избухна пожар. В момента спасители работят на мястото на инцидента, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на коментар на говорителя на Държавната служба за извънредни ситуации в Киевска област Виктория Рубан, изявление на Главното управление на Държавната служба за извънредни ситуации в Киев и публикация на Киевската градска държавна администрация.

Димът от пожара се вижда от почти всеки ъгъл на столицата. Телеграм каналите съобщават, че огънят вече се е разпространил към полето. Според предварителна информация пожарът е възникнал в складове с обща площ от 3000 м2.

Спасителите са на терен

В момента спасители работят на мястото на инцидента, като няма заплаха за живота или здравето на хората. Главното управление на Държавната служба за извънредни ситуации в Киев потвърди участието на столичните спасители в потушаването на пожара. „Уведомяваме ви: столичните спасители в момента участват в потушаването на пожар в складова сграда в Киевска област.

В гасенето на пожара са ангажирани пожарна техника и личен състав на Държавната служба за извънредни ситуации в Киев", се казва в съобщението. Освен спасители, на мястото на инцидента дежурят и медици.

Възможно е задимяване

Киевската градска държавна администрация отбеляза, че е възможно задимяване в няколко столични района поради пожара. „Докато качеството на въздуха не се подобри, препоръчваме на жителите на околните райони да затворят прозорците си и да ограничат времето си на открито“, се казва в изявлението.