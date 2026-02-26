Спорт:

Скоро и ще стрелят: Замислят вкарването на "убедителни реплики на оръжия" в руските детски градини

Депутатът Анатолий Васерман предложи да се добавят „убедителни реплики на оръжия“ към списъка с играчки за детски градини в Русия. Членът на Комисията по образование на Държавната дума Анатолий Васерман предложи да се добавят „убедителни реплики на оръжия“ и матрьошки към списъка с играчки, които в момента се разработват за детски градини. Той отбеляза, че децата трябва да бъдат обучавани на разликата между добро и зло, включително чрез примера с опасни предмети.

Убедителни реплики на оръжия

„Вероятно бих включил доста убедителни реплики на оръжия в този списък. Колекционирам такива реплики от шест десетилетия и вярвам, че децата трябва да бъдат обучавани за оръжията възможно най-рано: техните предимства и недостатъци. Каквото и да се каже, е малко вероятно да можем да живеем без оръжия в обозримо бъдеще.“, казва Васерман. 

Говорейки за матрьошката, Васерман отбеляза, че тази играчка може да бъде добър пример за „интеграцията на руската цивилизация“.

Припомняме, че по-рано министърът на образованието Сергей Кравцов преди това говори за разработването на официален списък с игри и играчки. Според него играчките трябва да са в съответствие с традиционните ценности.

Евгения Чаушева
