След 12 века история: Дъбът на Робин Худ е изсъхнал (СНИМКА)

Легендарният дъб на Робин Худ, за който се смята, че е на около 1200 години, е изсъхнало. За първи път тази пролет не са се появили нови листа по известното дърво в Шеруудската гора. Експертите официално обявиха дъба за мъртъв след векове живот. С размах на короната от 28 метра и обиколка на ствола от 11 метра, Големият дъб е смятан за едно от най-големите и известни дървета във Великобритания.

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Според специалисти, окончателният упадък на дървото съвпада с поредица от необичайно горещи и сухи лета.

Въпреки смъртта си, дъбът ще остане на историческото си място в Шеруудската гора - легендарното скривалище на Робин Худ.

The legendary Robin Hood oak, believed to be around 1,200 years old, has died



For the first time this spring, no new leaves appeared on the famous tree in Sherwood Forest. Experts have officially declared the oak dead after centuries of life.



With a crown spread of 28 meters… pic.twitter.com/55Xk8O2evh — NEXTA (@nexta_tv) June 19, 2026