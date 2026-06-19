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След 12 века история: Дъбът на Робин Худ е изсъхнал (СНИМКА)

19 юни 2026, 8:12 часа 690 прочитания 0 коментара
Снимка: РИОСВ - Пловдив
След 12 века история: Дъбът на Робин Худ е изсъхнал (СНИМКА)

Легендарният дъб на Робин Худ, за който се смята, че е на около 1200 години, е изсъхнало. За първи път тази пролет не са се появили нови листа по известното дърво в Шеруудската гора. Експертите официално обявиха дъба за мъртъв след векове живот. С размах на короната от 28 метра и обиколка на ствола от 11 метра, Големият дъб е смятан за едно от най-големите и известни дървета във Великобритания.

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Според специалисти, окончателният упадък на дървото съвпада с поредица от необичайно горещи и сухи лета.

Въпреки смъртта си, дъбът ще остане на историческото си място в Шеруудската гора - легендарното скривалище на Робин Худ.

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Робин Худ дъб Дърво изсъхнало дърво
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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