След руска атака: Запорожката АЕЦ e останала временно без външно захранване

Запорожката атомна електроцентрала е останала временно без външно електрозахранване от украинската мрежа. Подаването на ток е било възстановено след около час и половина, заяви украинската компания "Енергоатом", цитирана от Укринформ и БТА. Прекъсването е настъпило вследствие на действия на руските сили, като в централата автоматично са се включили 19 резервни дизелови генератора, за да се поддържа безопасността на обекта, посочи украинското дружество.

От "Енергоатом" подчертаха, че функционирането на централата под руски контрол представлява постоянен риск за региона. От началото на пълномащабната война съоръжението е претърпяло 13 пълни прекъсвания на външното електрозахранване, както и множество критични ограничения. В момента централата се захранва чрез линията "Феросплавна 1", докато основната Днепърска линия остава извън експлоатация от 24 март.

"Централата трябва да бъде върната под контрола на Украйна и на нейния законен оператор "Енергоатом" възможно най-скоро. Това е единственият начин да се предотврати сбъдването на най-лошия възможен сценарий за целия европейски континент", подчертаха от компанията.