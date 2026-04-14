След руска атака: Запорожката АЕЦ e останала временно без външно захранване

14 април 2026, 18:32 часа 160 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Запорожката атомна електроцентрала е останала временно без външно електрозахранване от украинската мрежа. Подаването на ток е било възстановено след около час и половина, заяви украинската компания "Енергоатом", цитирана от Укринформ и БТА. Прекъсването е настъпило вследствие на действия на руските сили, като в централата автоматично са се включили 19 резервни дизелови генератора, за да се поддържа безопасността на обекта, посочи украинското дружество.

Още: МААЕ прие резолюция за енергийната сигурност на Украйна, САЩ гласуваха против с Русия и Китай

От "Енергоатом" подчертаха, че функционирането на централата под руски контрол представлява постоянен риск за региона. От началото на пълномащабната война съоръжението е претърпяло 13 пълни прекъсвания на външното електрозахранване, както и множество критични ограничения. В момента централата се захранва чрез линията "Феросплавна 1", докато основната Днепърска линия остава извън експлоатация от 24 март.

Още: Напредък около АЕЦ Запорожие: Локално примирие, но докога

"Централата трябва да бъде върната под контрола на Украйна и на нейния законен оператор "Енергоатом" възможно най-скоро. Това е единственият начин да се предотврати сбъдването на най-лошия възможен сценарий за целия европейски континент", подчертаха от компанията.

Елин Димитров Отговорен редактор
