След заяваката на Зеленски за промени: Украинският премиер подаде оставка

Украинският премиер Юлия Свириденко подаде оставка, след като президентът Володимир Зеленски обяви намерението си да направи промени в правителството, съобщи Reuters. Председателят на Върховната рада Руслан Стефанчук съобщи, че парламентът вече е получил оставката и ще я разгледа в най-кратък срок съгласно установената процедура.

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„Благодарен съм на Юлия Анатолиевна за работата ѝ начело на правителството в изключително труден за държавата момент, за приноса ѝ към укрепването на икономиката, подкрепата за хората и напредъка на страната ни по пътя към Европейския съюз. Пожелавам ѝ успехи в бъдещата ѝ дейност“, добави председателят на украинския парламент. Очаква се още във вторник да започне процедурата по сформиране на ново правителство.

В неделя Зеленски заяви, че планира да смени Свириденко, която оглавява кабинета от една година. Той не посочи кой ще бъде новият министър-председател, нито какъв пост ще заеме досегашният премиер, но съобщи, че предстоят и промени в ръководствата на правоохранителните органи.

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По думите на украинския президент кадровите рокади са необходими, за да бъде реализирана „обновена политическа стратегия“. „Благодарен съм на Юлия за нейната ясна, последователна и ефективна работа като министър-председател, както и за годините ползотворна служба в екипа на Украйна. Предложих ѝ да поеме ново и важно направление в отношенията с ключов партньор“, написа Зеленски в социалната мрежа X. Държавният глава изрази очакване парламентът да подкрепи предстоящите промени в украинското правителство.