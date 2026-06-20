След Зеленски още двама президенти на Украйна върнаха ордените си на Полша: Няма да ни диктуват!

След като Володимир Зеленски днес върна държавното отличие, връчено му от Полша, стана ясно, че още двама украински президенти се отказват от ордените, които са им били присъдени от полската държава - Леонид Кучма и Виктор Юшченко.

Леонид Кучма, който бе президент на Украйна в периода 1994 - 2004 година, връща Ордена на Белия орел, който е получил от Полша през 1997 г. Това обяви говорителката му Дарка Олифер в профила си във Фейсбук.

"Във връзка с решението на полския президент Карол Навроцки да лиши украинския президент Володимир Зеленски от полския Орден на Белия орел, реших да се откажа от този орден, с който имах честта да бъда награден през 1997 г.", се казва в изявлението. Кучма посочва, че по време на президентството си е смятал установяването на приятелски отношения с Полша за един от своите приоритети.

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"Заедно с моя колега Александър Квасневски положихме всички усилия да постигнем това. Обърнахме специално внимание на разрешаването на историческите проблеми в отношенията между нашите народи, което доведе до съвместното ни изявление от 2003 г. за помирение. Прощаваме и молим за прошка – това е именно принципът, който с президента Квасневски разработихме с духовното ръководство на великия поляк, папа Йоан Павел II", се отбелязва още в изявлението.

"И съм уверен, че настоящият неприятелски ход на президента Навроцки не може да отмени всичко това. Но днес нямам друг избор, освен да се откажа от този висок полски орден. Украйна не влезе в борба с Русия, която оправдава нахлуването си с исторически обиди, за да може днес други държави да ни диктуват нашата история и да определят кого трябва да почитаме", се казва още в изявлението на Леонид Кучма.

От своя страна Виктор Юшченко, който бе президент на Украйна от 2005 до 2010 г., също заяви, че връща своя Орден на Белия орел.

"Тази награда не беше връчена на конкретна личност. Преди всичко, тя се превърна в знак на уважение към украинския народ, който плаща изключително висока цена за своята свобода, независимост и правото си да живее в собствена държава. Следователно, всякакви опити за преразглеждане на това решение днес надхвърлят отношението към един политик. Те неизбежно засягат милиони украинци, които всекидневно защитават страната си на фронтовата линия, работят за победа в тила и губят най-ценното си в тази война", се казва в изявление на прессекретаря на Юшченко Ирина Ванникова във Фейсбук.

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