Смъртна присъда за избягалите и критикуващи Путин руснаци - и до тази идея стигнаха

Какво означава "предатели"? Според прочита на Колесник, това се отнася например за емигрирали от страната, които я критикуват.

"Това е лично мое мнение, но може би ще го изразя в парламента. Ако човек е извършил някакви тежки престъпления срещу Русия, тогава присъдите могат да бъдат различни. И тази присъда може да бъде изпълнена на територията, на която се намира. Сега битката продължава. Така че трябва да бъдат по-внимателни", предупреди Колесник, цитиран от SOTA.

The death penalty could be introduced for those who leave and criticize Russia, because it is "betrayal of the motherland," said Andrei Kolesnik, a deputy of the State Duma. According to him, it is necessary to think about lifting the moratorium on the death penalty in #Russia. pic.twitter.com/xuGxwLrXHI