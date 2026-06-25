Снимаме филм за възрастни: Украинците зад взрива на "Северен поток" сами разказват как прикрили саботажа

Филм за възрастни с морска тематика - тази странна история за прикритие използвали украински военни диверсанти, за да отклонят погледите от рискованата си мисия за унищожаване на газопроводите "Северен поток", чиято стойност е около 20 милиарда долара. Тайният екип, състоящ се от четирима мъже и една жена (официално заподозрените са шестима), е бил изпратен на германското крайбрежие на Балтийско море през есента на 2022 г. Под ръководството на офицер от военното разузнаване от съветската епоха той получил указания да заяви пред властите, че снима порнофилм, ако бъде заловен от полицията.

Историята разкрива британското издание The Telegraph на база на нова книга, публикувана от разследващия журналист Боян Панчевски. Тя е свързана с подводните експлозии на 26 септември 2022 г. в 3 от 4-те тръби на "Северен поток". Последва теч на газ, което ги направи неизползваеми. Това изтичане бе засечено в икономическите зони на Дания и Швеция.

И двата газопровода бяха построени за транспортиране на природен газ от Русия, до Германия, през Балтийско море и собствеността им се държи предимно от руския гигант „Газпром“. Преди течовете газопроводите бяха пълни с природен газ, но така и не започнаха да го транспортират вследствие на руската инвазия в Украйна.

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Операция "Диаметър"

Командирът на операцията, който имал ограничен опит в Западна Европа, настоявал, че алибито с еротичния филм ще предотврати подозренията в Германия или Швеция.

Макар че странната прикриваща история в крайна сметка е била изоставена на по-късен етап в полза на версията за любителско гмуркане, тя подчертава нетрадиционното планиране зад операцията, струваща милиарди долари.

Истинската цел на екипа е била да се спусне на 80 метра под повърхността на Балтийско море, за да унищожи четирите тръбопровода с дължина над 1200 км.

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Подробности за операцията с кодово име "Диаметър", са разкрити в новата книга „Конспирацията „Северен поток“" на разследващия журналист Боян Панчевски. Разказът се основава на преки свидетелства на самите украински заговорници, които са разговаряли с автора, докато все още са били следени от германските прокурори, пише The Telegraph.

Мрежа на "дълбоката държава": Зеленски не е имал нищо общо

Заговорът е бил организиран от двама висши украински военни, идентифицирани само като „Генералът“ и „Полковникът“. Според организаторите операцията се ръководела от малка мрежа на „дълбоката държава“, действаща предимно по собствена инициатива, а не по преки заповеди на украинския президент Володимир Зеленски.

За да осъществят дълбоководното гмуркане, командирите набрали специализирани граждански водолази от патриотичното украинско водолазно братство „Черно море“. В избраната група е била включена и жена с кодово име "Фрея", която преди това е позирала на корицата на еротично списание.

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Екипът провел тайни тренировъчни учения в изоставени украински кариери, където се упражнявал в скриването на експлозиви вътре в кислородните си бутилки. След това гмуркачите заминали за Германия, използвали бежов микробус „Ситроен“ и наели местна лодка под претекст, че ще изследват корабокрушения.

Повечето извършители са на свобода

На 26 септември 2022 г. взривните устройства с таймер се взривяват на четири различни места край бреговете на датския остров Борнхолм. В резултат на експлозиите три от четирите газопровода са повредени безвъзвратно, а в атмосферата изтичат 350 000 тона метан.

Инцидентът предизвика мащабно геополитическо разследване, като първоначалните подозрения на обществеността бяха насочени както към Кремъл, така и към Централното разузнавателно управление на САЩ (ЦРУ).

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Въпреки това, след анализ на записите от яхтеното пристанище и хиляди снимки от местни камери за контрол на скоростта, разследването на германската полиция в свърза нападението с украинския екипаж.

Германските власти са задържали само един заподозрян – капитан, арестуван в Италия, докато Полша активно отказва да съдейства на германските прокурори по отношение на допълнителни заповеди за арест.

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Става въпрос за Сергей Кузнецов. Украинецът бе задържан с европейска заповед за арест в италианския град Римини през август миналата година, но прехвърлянето му в Германия бе възпрепятствано многократно. Все пак той беше екстрадиран през ноември 2025 г.: Екстрадирането приключи успешно: Задържаният за взрива на "Северен поток" вече е в Германия.

Мъжът отрича всякаква роля в атаките. Адвокатът му Никола Канестрини заяви, че е уверен, че клиентът му ще бъде оправдан на съдебния процес в Германия.

За взрива има и втори задържан, но той не е екстрадиран в Германия. В края на септември миналата година в Полша беше задържан украинецът Владимир Журавльов (изправеният мъж на заглавната снимка), за когото Германия издаде заповед за арест по подозрение за взривяването на "Северен поток".

Останалите заподозрени са:

Всеволод К. - украински военен, който изчезна във войната с Русия през 2024 г., на 52 години. Преди да бъде изпратен на фронта, той се обучава в Германия;

- украински военен, който изчезна във войната с Русия през 2024 г., на 52 години. Преди да бъде изпратен на фронта, той се обучава в Германия; Юри Т. - капитанът на палубата. Опитен ветроходец, родом от Одеса, участвал в големи регати;

- капитанът на палубата. Опитен ветроходец, родом от Одеса, участвал в големи регати; Валерия Т. - 40-годишна гмуркачка, украинска рекордьорка по дълбоководно гмуркане (104 метра). Източници на германски издания заявиха, че тя е убедила групата да извърши саботажа, макар времето да е било лошо;

- 40-годишна гмуркачка, украинска рекордьорка по дълбоководно гмуркане (104 метра). Източници на германски издания заявиха, че тя е убедила групата да извърши саботажа, макар времето да е било лошо; Евгений У. - водолаз, преподавател в същото водолазно училище в Киев като Валерия Т. и Владимир Журавльов. Германските медии, позовавайки се на данни от разследването, пишат, че първоначално той е бил член на друга диверсионна група, която е трябвало да взриви "Турски поток", но по неизвестни причини саботажът не е извършен.

Германските следователи също "много биха искали да говорят" с 41-годишния Рустем А. Той е бизнесмен, собственик на няколко фирми, сред които свинеферма и завод за термопомпи. Чрез една от фирмите му е платена яхта, на която са доставени експлозиви до мястото на саботажа. Германски журналисти дори отишли в Киев, за да разговарят с мъжа, но той отказал, писа преди време немското издание Die Zeit.

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