Срив в руската икономика: Путин е шокиран от докладите (ВИДЕО)

Владимир Путин е силно изумен от докладите за състоянието на руската икономика. Четири години след началото на "Киев за 3 дни", както е широко известна неговата "специална военна операция", диктаторът чете извадки от последните икономически доклади на съвещание и физиономията му изразява пълно недоумение от ситуацията. Каква ли може да е причината "руският мир" да не е в толкова цветущо състояние, каквото го вижда в сънищата си? Слава Богу обаче, в хода на съвещанието се намират и причините за повсеместния спад в индустрията - в обработващата промишленост, в строителството... Просто лошото време се оказва на първо място виновник за срива.

"На минус са обработващата промишленост и промишленото производство като цяло, а също и такъв важен отрасъл като строителството. Сред причините за отрицателната динамика специалистите отбелязват промените във времето, календарът и сезонните фактори", чете Путин от доклада. И още - тази година в месец януари имало 2 почивни дни повече отколкото през миналата, а през февруари пък - един почивен ден повече в сравнение с 2025 г. - от думите му излиза, че тези общо 3 дни са били решаващи за големия спад в производството.

"Това, разбира се, са обективни фактори, но е ясно, че не само те определят бизнес и инвестиционната среда в страната", добавя срамежливо все пак Путин, опитвайки се да вкара и малко разумно обяснение в картината.

Още: Украйна е постигнала такова предимство на фронта, че Путин ще се чуди какво да каже на Тръмп

Така или иначе макропоказателите в икономиката се оказали по-ниски от очакванията на експертите и по-ниски от заложените прогнози, обобщава руският държавен глава.

Още: Тежко е, Украйна ни подпука: Предатели в полза на Русия реват, руската икономика се срива (ОБЗОР - ВИДЕО)

😄 Four years into his “three-day war,” Putin is finally smelling that his genius plan is f*cked



Russia’s economy just hit the wall it was always racing toward.



No mention of the invasion, of course. Blame everyone else.Clown world keeps spinning. pic.twitter.com/hZWc8dAst3 — NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2026