В три поредни дни: Отчитат завишени норми на серен диоксид в Димитровград

15 април 2026, 20:05 часа 350 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Регионалната екоинспекция (РИОСВ) в Хасково образува административно-наказателно производство за установени нарушения в Топлоелектрическата централа "Марица 3" в Димитровград, съобщиха от пресцентъра на инспекцията. Действията са предприети след регистрирани превишения на серен диоксид в атмосферния въздух в Димитровград на 13, 14 и 15 април, отчетени от автоматичната измервателна станция "Раковски".

От екоинспекцията уточняват, че нарушенията са свързани с неспазване на условия от Комплексното разрешително, според които при нормален режим на работа всички емисии на вредни вещества трябва да се изпускат организирано през съответните изпускащи устройства.

Констатирано е и неизпълнение на дадено предписание за извършване на ремонтни дейности и прилагане на технически мерки с цел прекратяване на неорганизирани емисии от сградата на котелното помещение при работа на горивната инсталация.

Елин Димитров Отговорен редактор
Димитровград Хасково мръсен въздух
