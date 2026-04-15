ЦСКА 1948 почти стигна Лудогорец, може да гони и Левски: “червените“ разгромиха Черно море на “Тича“

15 април 2026, 20:27 часа

Третият във временното класиране на Първа лига ЦСКА 1948 разгроми борещият се за пето място Черно море с 4:0 на стадион “Тича“ във Варна в последния мач за двата отбора от редовния сезон в родния шампионат. Така “червените“ се приближават само на 1 точка зад втория Лудогорец и на 11 от лидера Левски. С предстоящите директни срещи между първите 4 тима, въпросът дали ЦСКА 1948 може да се брои за титла, става напълно резонен.

Черно море прие ЦСКА 1948 на стадион “Тича“ във Варна в мач от 30-тия последен кръг на Първа лига. Възпитаниците на Александър Александров разгромиха съперника си с внушителното 4:0. Така отборът, воден от Илиан Илиев, остава без победа вече един месец. Последният триумф на “моряците“ дойде на 13 март, когато победиха Ботев Враца с 1:0. Голмайстори за ЦСКА 1948 бяха Елиаш Франко, който откри резултата, Брайън Собреро, Мамаду Диало от дузпа и Атанас Илиев, който вкара единственият гол през второто полувреме.

ЦСКА 1948 може да се бори за титлата в Първа лига

С тази победа ЦСКА 1948 се настанява на 11 точки от лидера Левски, след като и двата отбора изиграха всичките си мачове от редовния сезон. Лудогорец е само с една точка пред “червените“, но и с мач по-малко. “Орлите“ се изправят срещу Арда в Кърджали днес, на 15 април, от 20:30 ч. Като се има предвид, че водещите 4 отбора – Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА, ще си разменят по едно домакинство и едно гостуване в плейофите, при благоприятен развой на събитията, отборът от Бистрица може не само да сложи прът в колелата на някой от кандидат-шампионите, а и пряко да се намеси в битката за титлата в Първа лига.

Николай Илиев Отговорен редактор
Левски Лудогорец ПФК Черно море ФК ЦСКА 1948 Първа лига
