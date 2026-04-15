Ивайло Мирчев: Имаме исторически шанс моделът “Пеевски-Борисов” да бъде разрушен на изборите

На последната права преди изборите съпредседателят на „Продължаваме промяната - Демократична България“ Ивайло Мирчев отговори на въпроси за приоритетите на бъдещия парламент, управленските му възможности и критики към политическата система в предаването „Лице в лице“ по bTV. Той посочи, че първи приоритет трябва да бъде бюджетът. По думите му: „с оглед и на икономическата ситуация и на времето и това, че вече сме с втори удължителен бюджет, на първо място трябва да бъде пред бюджета“. Той добави, че ще бъде трудно, защото процесът вероятно ще започне преди формирането на редовно правителство и затова: „служебното правителство трябва да внесе и трябва много внимателно да се прецизира какъв бюджет ще бъде внесен“.

Мирчев подчерта, че хората са протестирали заради бюджета и предупреди: „да не стане така, че бюджетът за 2026 година да прилича на този, срещу който хората протестираха“. Той заяви категорична позиция: „никакво вдигане на данъците, никакви бюджетни дефицити извън рамките“. Като втори приоритет той посочи законодателството в съдебната власт, а като трети – антикорупционните мерки, включително в здравеопазването. По думите му в системата има сериозни проблеми: „там батакът е огромен“.

Той коментира и конкретни предложения, свързани с борбата с корупцията в здравеопазването, включително контрол върху SMS-уведомленията при хоспитализации: „SMS-те, ако някой е постъпил в болница, защото там се крадат изключително много пари“.

Мирчев засегна и темата за администрацията, като заяви, че тя трябва да бъде оптимизирана чрез дигитализация и спиране на нови назначения: „Спиране на назначаването на нови хора“. Според него процесът трябва да се изразява в по-ефективно използване на съществуващите кадри, а не в масови съкращения.

По отношение на здравеопазването и обществените поръчки той посочи примери за различни цени на лекарства и заяви: „В държавната болница едно лекарство е 10 лева, в частната е 1000“. Той твърди, че неговата политическа сила е предлагала решения, но те не са били приети: „ГЕРБ даде команда към „Възраждане“ и „Възраждане“ гласува срещу нашето предложение. Четири пъти сме го предлагали“. По думите му: „ние сме го сложихме в Народното събрание“, като става дума за предложения за задължителни търгове и за частните болници.

Мирчев отправи критики към политическия модел в страната, като многократно говори за зависимост между партии и институции: „Основният приоритет е разбиването на модела „Пеевски-Борисов“. Сега да видим в следващия парламент кой ще се бори с този модел. Пеевски очевидно не може да се бори със себе си, тоест не може да има никакво взаимодействие с него. С Борисов също не може да има каквото и да е взаимодействие, защото Пеевски и Борисов са едно и също нещо. „Възраждане“ е васална партия на ГЕРБ. От ПП-ДБ дотук сме чували само думи с поглед към Русия. Ние няма да направим компромис с това. Имаме много ясна антикорупционна програма, да видим дали тя може да бъде подкрепена“.

Той посочи, че според него има системни зависимости в управлението и регулаторите: „Бяха слагани хора, които са верни на модела „Пеевски-Борисов“. Сега се отчитат и на ГЕРБ, и на ДПС. Работят като институции на повикване на управляващите в момента“.

Мирчев коментира и резултатите от предишни опити за коалиционно управление, като каза: „Тогава след пет пъти избори… ние направихме съвместно управление с ГЕРБ. Този опит беше най-несполучлив“. По думите му ключов проблем е липсата на коалиционно споразумение. „Рязко зад рамото на Борисов се появи Пеевски“, добави той. Мирчев отправи и критика към политическите опоненти, като заяви: „Има шанс за България. Шанс след тези избори този модел да бъде разрушен. Шанс Пеевски да бъде изкаран от българската политика. Нямаме право да пропиляваме този шанс“.

Мирчев подчерта, че решенията трябва да бъдат подкрепени в парламента, а не да зависят само от една политическа сила: „Ако искат всички да го подкрепят, цялото Народно събрание, 240 депутата, ние никой няма да върнем“. Той призова и за участие в протестно шествие, като завърши с думите: „Утре в 18:30 ч. на площад „Св. Неделя“ ще се проведе шествие за всички, които искат България да гледа към силна Европа и да не променяме геополитическата си посока и да разрушим модела „Пеевски-Борисов“.