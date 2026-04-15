Учени: Нещо вибрира под земята, един от континентите може да бъде "разкъсан"

Нещо „вибрира“ под земята - учени казват, че един от континентите може да бъде разкъсан. Ритмичните импулси на гореща мантия под Етиопия биха могли да разкъсат Африка в рамките на милиони години, според нови геоложки данни.

Сценарий за разкъсването на Африка

Под региона Афар в Етиопия, където се събират три тектонични рифтови зони, гореща мантия ритмично се издига. Тези дълбоки импулси биха могли евентуално да разкъсат африканския континент и да създадат нов океан.

Това гласи ново проучване, публикувано в списание Nature Geoscience, както съобщава The Independent. Според ръководителя на изследването Ема Уотсън, геолог, потоците от частично разтопена мантия пулсират като сърце и имат уникални химични характеристики. Тези импулси взаимодействат с тектоничните плочи, избутвайки ги и допринасяйки за разкъсването на земната кора.

Проучването описва за първи път асиметричен мантиен шлейф, издигащ се под Африка. Този шлейф е пряко свързан с движението на плочите и има огромни последици за разбирането на вулканизма, сеизмичната активност и бъдещото разпадане на континентите.

„Показахме, че дълбоките издигания на мантията могат да фокусират вулканичната активност там, където кората е най-тънка“, казва съавторът на изследването Дерек Киър.

Този процес ще отнеме милиони години, но откритието хвърля светлина върху фундаменталните механизми, оформящи облика на планетата. Африка, подобно на суперконтинента Пангея, постепенно променя формата си.

Ново проучване разкрива, че вулканичната активност и разцепването на Източноафриканската рифтова долина вероятно се движат от активност дълбоко в Земята, започвайки там, където ядрото се среща с мантията. Изследването противоречи на хипотезата, че рифтът е резултат от по-малки, отделни мантийни плюмове с по-плитък произход.

Огромната топлина, генерирана от рифтовата система, може да бъде използвана за производство на електроенергия. Вече почти половината от електроенергията на Кения идва от геотермална енергия и има силен натиск за оползотворяване на повече, включително за износ.

Газовете показват много сходни изотопни съотношения, което предполага подобен източник. Това е или забележително съвпадение, или доказателство, че газовете идват от общ източник, което показва, че мантийният материал, движещ Източноафриканската рифтова система, е свързан, а не представлява отделни късове.

