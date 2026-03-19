Ставропол, Краснодар, Крим - украинските дронове атакуват и поразяват (ВИДЕО)

След като Русия атакува по-масирано и главно с далекобойни дронове клас "Шахед" няколко области в Украйна, включително Одеска и Лвовска, Украйна също не остана безучастна и отговори в типичен стил. За момента има данни за украински въздушни атаки в Ставрополския край, Краснодарския край и Крим.

Губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимиров потвърди в Телеграм, че цел на атака с дронове е била индустриалната зона в Невиномиск. Именно там се намира големият руски химически завод "Азот", който вече на няколко пъти беше цел на украинските далекобойни дронове. "Няколко дрона са свалени. Моля, не се приближавайте до останките", пише Владимиров.

Досега "Азот" беше атакуван поне 5 пъти, като миналото лято 13 дрона успяха да нанесат сериозни щети на един от цеховете.

Както Reuters съобщи, два завода на EuroChem (Невинномиският "Азот" и Новомосковският "Азот") са доставили най-малко 38 000 тона оцетна киселина и близо 5000 тона азотна киселина до завода "Свердлов" в Дзержинск, Нижегородска област, от 2022 до 2024 година. Тези вещества се използват за производството на окиселин и гексоген, които от своя страна се използват за производството на артилерийски снаряди.

И Краснодар отново е бил подложен на масирана атака с дронове, като местни жители съобщават в Телеграм за експлозии през цялата нощ.

"Във вътрешноградския квартал "Прикубански" вражески дрон се разби в двора на многоетажна сграда. Отломките са повредили прозорците на апартаменти в две сгради, както и паркирани автомобили. По предварителна информация няма пострадали. На мястото на инцидента работят служби за спешна помощ и аварийни служби", написа в Телеграм кметът на Краснодар Евгений Наумов.

За Крим, назначеният от руските окупационни власти губернатор на Севастопол Михаил Развожаев съобщи за 27 свалени дрона. "За съжаление, има жертви. Мъж, който е бил в частен дом в градински комплекс по време на атаката, е убит. По предварителна информация двама души също са ранени, и двамата с леки наранявания. Паднали отломки от свалени безпилотни летателни апарати са причинили запалване на трева в един район на залива Стрелецка. Падащи отломки от безпилотни летателни апарати са причинили пожар на малък участък от покрива на жилищна сграда близо до парк "Победа". В района на Фиолент отломки от свален безпилотни летателни апарати са причинили пожар в частен дом и участък от горски пояс. В района на шосе "Фиолентовское" отломки от свален дрон са причинили пожар на трева и пожар в промишлена сграда. На улица "Вакуленчук" прозорци бяха избити в няколко жилищни сгради, а шрапнели повредиха осем коли", обобщи Развожаев.

Именно за Фиолент украинският мониторингов канал "Кримски вятър" съобщава, че цел са били руски площадки за изстрелване на руските модели на иранските дронове "Шахед". Според местни абонати на канала, руската ПВО в района буквално я е нямало. Друг украински мониторингов канал Supernova+ публикува видеокадри срещу позиция на руската ПВО точно в района на шосе "Фиолентовское". И още - уцелен е обект на руския военнопромишлен гигант "Алмаз-Антей":

Ukrainian drones struck a facility in Sevastopol belonging to Almaz-Antey, which services air defense systems of Russia’s Black Sea Fleet. The attack targeted infrastructure supporting naval air defense operations. #Ukraine pic.twitter.com/fgJrA6AEc2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 19, 2026

Иначе освен всичко друго, руските далекобойни дронове са поразили сграда на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Има материални щети, но не и пострадали хора.

