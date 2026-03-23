Съдбата на съдията, търсещ Нетаняху за военни престъпления: Живее в каменната ера (ВИДЕО)

23 март 2026, 8:37 часа 837 прочитания 0 коментара
Френският съдия Никола Гийо, който издаде заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху от Международния наказателен съд, разказа какво му се е случило след това решение. Припомняме, че съгласно заповедта Нетаняху е търсен по обвинение, че е използвал глад като военно средство в Газа.

След като заповедта беше официализирана, САЩ много бързо наложиха санкции срещу хората, които я издадоха. Гийо е един от тях - и сега споделя, че заради тези действия на Вашингтон, който не признава юрисдикцията на Международния наказателен съд, той практически не може да води нормален живот - ОЩЕ: Лицемерие: Русия не се съгласи да носи отговорност пред съда за война, САЩ - също

Основно затруднение - Гийо трудно може да си купи каквото и да е. "Почти всички инструменти за разплащане са американски. Картата ми вече не работи - във Франция имаме само Visa или Mastercard (американски). Вече не мога да поръчвам от Amazon, да резервирам през Airbnb. Като машина на времето е - връщане към преддигитален свят", разказа френският съдия.

Той определя случващото се като сценарий по Кафка. И добавя: "Ако съдиите се страхуват да съдят, тогава вече няма демокрация. Ще действаме изключително от страх".

Ивайло Ачев
