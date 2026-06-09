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Сълзотворен газ и водни оръдия срещу протестиращи младежи в Брюксел (ВИДЕО)

09 юни 2026, 6:07 часа 144 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Сълзотворен газ и водни оръдия срещу протестиращи младежи в Брюксел (ВИДЕО)

Младежките протести в Брюксел прераснаха вчера в сблъсъци и полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу демонстрантите. Полицията се е намесила, след като протестиращите са започнали да повреждат кошчета за боклук и електроскутери и да хвърлят камъни и пиратки, съобщи репортер на агенцията. Демонстрацията бе организирана в отговор на полицейското насилие по време на митингите миналата седмица срещу планираните съкращения в сектора на образованието.

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Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия при продължаващите вече втора поредна седмица протести, като бяха забелязани и полицаи, използващи палки срещу демонстрантите. Властите в района на Столичен Брюксел обявиха, че ще проведат разследване. 

Протестите бяха предизвикани от мащабни планове за строги икономии от страна на правителството на френската общност в Белгия. Мерките включват увеличаване на часовете за преподаване за учителите в горните класове на средните училища и отваряне на пътя за въвеждане на по-високи такси за обучение, предаде ДПА, цитирана от БТА.

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Към младежките протести вчера се присъединиха също така учители и представители на организации на гражданското общество, съобщи белгийската новинарска агенция Белга.

Агенцията обаче отбелязва, че по-голямата част от участниците - около няколко хиляди души, са демонстрирали мирно.

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Сблъсъци Брюксел протести полиция образование
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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