"Той е полудял": Бивш полски премиер поиска референдум за излизане от Шенген, Туск му припомни скандала "визи срещу подкупи" (ВИДЕО)

Полският министър-председател Доналд Туск разкритикува своя политически опонент, бившия премиер Матеуш Моравецки, за идеята му да се проведе референдум относно евентуалното прекратяване на членството на Полша в Шенгенското пространство, съобщи местното издание Onet. По-конкретно, бившият председател на Европейския съвет критикува идеята за създаване на служба за депортиране в страната. "Това е абсолютно безобразие. Донякъде прилича на американския модел, но според мен не е най-добрият модел", каза Туск.

Още: Полша е осуетила безпрецедентен опит за убийство на американски гражданин

"Нашият миграционен проблем приключи с правителството на Матеуш Моравецки. Вероятно сте забравили, че Матеуш Моравецки беше изцяло замесен в търговията с визи, в абсолютно масовото издаване на разрешения за работа, и то за мигранти от държави, които, както знаем, представляват най-голям риск", заяви Туск.

Скандалът с Моравецки и визите

Визовият скандал с мигранти в Полша през есента на 2023 г. се превърна в един от най-големите политически трусове за тогавашното правителство на премиера Матеуш Моравецки и неговата националистическа партия „Право и справедливост“ (ПиС). Случаят предизвика огромно обществено недоволство поради сериозното противоречие между официалната остра антимигрантска реторика на кабинета и разкритията за корупционни схеми в полските консулства.

Още: Новата военна суперсила: Доналд Туск за това как Полша ще преначертае баланса в Европа

Снимка: Матеуш Моравецки, Getty Images

Разкритията показаха, че полски консулства в страни от Близкия изток, Африка и Азия, включително Индия, ОАЕ, Катар и Нигерия, са издавали ускорено шенгенски работни визи срещу подкупи от хиляди долари. Опозиционните сили в Полша тогава алармираха, че по този начин в страната и в Шенген може да са влезли стотици хиляди мигранти. Официалното разследване на прокуратурата тогава се фокусира върху няколкостотин съмнителни визи.

Част от мигрантите са използвали многократните полски визи, за да заминат за Мексико и оттам незаконно да преминат границата със САЩ.

Още: Приближен на бившия полски премиер Моравецки бе задържан в Лондон

Премиерът тогава се опита да омаловажи мащаба на случая, определяйки го като „абсолютно маргинален проблем“, създаден от опозицията с цел „фалшива реалност“.

Заместник-министърът на външните работи Пьотр Вавжик, който отговаряше за визовата система, бе уволнен и по-късно задържан. Полската прокуратура повдигна обвинения на общо седем души. Случаят компрометира силно сигурността на страната и допринесе за това партията на Моравецки да загуби парламентарното си мнозинство през октомври 2023 г., отстъпвайки управлението на проевропейската коалиция на Доналд Туск.

Още: Обвиниха бившия полски премиер Матеуш Моравецки в злоупотреба с власт

Туск против референдум за Шенген

Според настоящия премиер Моравецки е „последният човек, който изобщо би трябвало да изразява мнение“ по темата. Освен това той открито разкритикува идеята за референдум за преустановяване на участието на Полша в Шенген.

„Не, определено няма да има референдум за Шенген… Той е полудял“, заяви Туск.

🇵🇱 “He’s gone mad.” Tusk can’t believe former Polish PM Morawiecki is proposing a referendum on Schengen



According to the Development Plus parliamentary group, such a move would make Poles feel safer.



Polish Prime Minister Donald Tusk said his predecessor, Mateusz Morawiecki,… pic.twitter.com/fqG0zZhr48 — NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2026

Още: Туск със запомнящи се думи по темата с национализма в Украйна (ВИДЕО)