"Томахоук" ще е кошмар за Путин: защо диктаторът опитва да спре САЩ? Руснаците са пред сложна дилема в най-тежкото направление на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин продължава опитите си да възпрепятства САЩ да изпратят ракети с голям обсег (2500 км) „Томахоук“ на Украйна. В интервю за пропагандиста Павел Зарубин, публикувано на 5 октомври, стопанинът на Кремъл заяви, че евентуална доставка на ракетите „ще доведе до унищожаване“ на „възникващата положителна тенденция“ в отношенията между Съединените щати и Русия. Така той свързва перспективата за подобряване на връзките между двете страни с ограничаване на подкрепата на Вашингтон за Киев.

Putin threatened Trump with severing relations if the US transfers Tomahawk missiles to Ukraine. pic.twitter.com/rfFiivzF4I — WarTranslated (@wartranslated) October 5, 2025

Това означава, че Владимир Путин продължава да огласява перспективата за стимули, които нямат връзка с войната в Украйна, за да изтръгне отстъпки от САЩ по отношение на войната, която той подпали през февруари 2022 г. Путин се опитва да улесни сближаването между Вашингтон и Москва, включително чрез натиск върху администрацията на Доналд Тръмп да влезе в преговори за контрол над въоръженията, за да гарантира желаните от Русия искания в Украйна, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Путин промотира различни реторични линии, за да се опита да възпрепятства администрацията на Тръмп да предостави на Украйна ракетите „Томахоук“. По-рано, на 2 октомври, той заплашително предупреди САЩ да не продават тези оръжия на Украйна, твърдейки, че американски военни ще трябва да участват директно в украинските удари с „Томахоук“. Путин също така заяви, че такива удари биха означавали „нов етап на ескалация“, но не биха променили ситуацията на бойното поле.

Putin claims Tomahawk deliveries "won't change the battlefield," vows Russia will shoot them down, warns such transfers will damage Russia–US ties.



Just like you shot down all missiles and drones before🙃 pic.twitter.com/QPIvmGCIW2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 2, 2025

Той изтъкна подобни аргументи, когато САЩ обмисляха да изпратят на Украйна ракети ATACMS, изтребители F-16 и танкове Abrams - в крайна сметка всяко от тези оръжия достигна до бойното поле. Сега диктаторът явно се опитва да използва различни подходи – от заплахи за влошаване на двустранните отношения до омаловажаване на качествата на ракетите – за да повлияе на вземането на решения от страна на САЩ, посочват от ISW.

Защо Путин не иска "Томахоук" в Украйна? Близо 2000 от военните му обекти ще са застрашени

Кремъл се опитва да попречи на САЩ да предоставят ракети „Томахоук“ на Украйна, за да запази убежището, от което се възползва в тила си. Украинските сили са в състояние да провеждат удари с дронове с голям обсег срещу значителна част от вътрешността на Руската федерация, но полезният товар на тези безпилотни апарати е ограничен и не е подходящ за унищожаване на специализирани обекти. Способността на Украйна да нанася ракетни удари дълбоко в тила на Русия с по-големи полезни товари би позволила на Киев да нанесе значителни щети по ключови военни активи в Русия, дори да ги унищожи. Един от примерите е фабриката за дронове „Шахед“ в Елабуга, Република Татарстан, а друг - военновъздушната база „Енгелс-2“ в Саратовска област, от която излитат стратегически бомбардировачи, изстрелващи крилати ракети от въздуха срещу Украйна.

Русия успя да увеличи значително производството си на дронове „Шахед“ (в руския им вариант) чрез разширяване на фабриката в Елабуга, което ѝ позволява да нанася все по-големи и по-чести удари с дронове с голям обсег срещу Украйна. Нощните атаки на Русия през септември 2025 г. включваха средно 187 дрона с голям обсег (много от които са от типа „Шахед“) на нощ, докато подобни удари през януари 2025 г. бяха съставени средно от само 83 дрона, правят анализ експертите от института. Руската федерация започна да провежда нощни удари с над 500 дрона по-често през септември.

Снимка: Getty Images

Оценката на мозъчния тръст, базиран във Вашингтон, е, че има най-малко 1945 руски военни обекта в обсега на варианта на "Томахоук" с обхват 2500 километра. Има и най-малко 1655 военни съоръжения на Русия в обсега на варианта на "Томахоук" с обхват 1600 километра.

Украйна вероятно може значително да влоши представянето на руските военни на фронта, като нацели уязвима подгрупа от тилови зони, които поддържат и подкрепят фронтовите операции. Според различни съобщения Украйна е започнала масово производство на собствената си нова крилата ракета FP-5 Flamingo ("Фламинго") с обсег 3000 километра и бойна глава 1150 килограма, но системата все още не е тествана и страната ще се нуждае от време, за да увеличи производството: NYT: Украйна гради своя възпираща сила, по-мощна от гаранциите за сигурност.

Украйна с нова стратегия за тока през зимата

Украйна е разработила нова стратегия за осигуряване на електроснабдяване през зимата на фона на руските удари по енергийната ѝ инфраструктура, съобщи The Wall Street Journal. Миналата зима енергийните компании са успели да поддържат тока въпреки ракетите и дроновете, но - както вече отбелязахме - оттогава Русия увеличи производството на атакуващи безпилотни машини. Затова тази зима ще е още по-опасна за украинците. Енергийните доставчици в страната сега разчитат на мрежа от огромни батерии, произведени в САЩ, съхранявани на строго секретни места, за да гарантират непрекъснато електроснабдяване. Тези батерийни ферми са проектирани да елиминират прекъсванията на тока в Украйна и да регулират неговата работа, като осигуряват алтернативен източник на енергия дори в случай на атаки срещу електропреносната мрежа.

Батерийните паркове с обща мощност от 200 мегавата могат да осигурят ток за около два часа на приблизително 600 000 домакинства, което се равнява на град с размерите на американската столица Вашингтон. От решаващо значение е, че по време на бомбардировки енергийните блокове дават на инженерите време да възстановят електрозахранването и да предотвратят прекъсвания на тока, пише WSJ. За да не превърнат батерийните паркове в мишена, украинците пазят в тайна информация за конкретното им местоположение и мерките за защита срещу руски атаки, включително стратегически разположени системи за противовъздушна отбрана. Шест съоръжения, разположени в Киев и региона на Днепропетровск, са свързани към електропреносната мрежа и осигуряват ток в случай на прекъсване на електрозахранването.

Ukraine’s Air Force released footage showing the Skynex air defense system in action against Shahed drones, demonstrating its precision and effectiveness in countering Russian aerial attacks. pic.twitter.com/DJwBrYOfw2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 5, 2025

Ukrainian forces released footage of a Russian Geran-2 drone being intercepted with a Stinger MANPADS. pic.twitter.com/fsXjjRwLwW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 5, 2025

Междувременно говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат коментира информацията на Financial Times, че Русия е модернизирала ракетите „Искандер-М“ и „Кинжал“, за да избягва по-ефективно ПВО системите Patriot на Украйна. Той потвърди, че техните квазибалистични траектории затрудняват прехващането, тъй като ракетите маневрират в близост до целите, което усложнява автоматизираните изчисления на Patriot за прехващане: Руските ракети "Кинжал" и "Искандер-М" са модернизирани и вече ефективно избягват украинската ПВО.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Рязко повишение на активността на фронта отчита Генералният щаб на украинската армия. На 5 октомври е имало 231 бойни сблъсъка, което е с 43 повече спрямо 4 октомври. Руснаците са хвърлили 130 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 52 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 7 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4063 изстреляни снаряда, като това е с около 300 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 5490 FPV дрона, което е с около 370 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

По традиция, най-горещо е в Покровското направление - там има 57 отблъснати руски пехотни атаки за денонощието, твърди украинската армия. Още 42 са били спрени в спомагателното Новопавловско направление. На трето място по интензивност на сраженията в рамките на 24 часа е Южнослобожанското направление - с основна посока Вовчанск в Харковска област. В Торецкото направление е имало 17 атаки на силите на Путин. В Северското направление са извършени 13 руски пехотни нападения, в Лиманското - 12, а също толкова са били в района на украинската Сумска област и руската Курска област (всички 12 атаки са били отблъснати, твърди украинската армия).

През последните дни руснаците са напреднали в тактическата зона Константиновка-Дружковка - северозападно от Торецк и североизточно от Покровск, отчита ISW на база на геолокализирани кадри. Те са засечени в южната част на Володимировка, т.е. югозападно от Дружковка (ВИДЕО 18+).

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), коментира в нов свой анализ "болезнената тема" на фронта - направлението при Добропиля, северно от Покровск. Към сутринта на 5 октомври войските на 51-ва общовойскова армия на руснаците продължиха активните настъпателни действия там - на запад от река Казенний Торец, въпреки че се сблъскаха с а"ктивна съпротива" от страна на ВСУ, пише той. Руските сили са завзели Новоикономично и са напреднали на запад от селището - в посока Мирноград. В същото време е превзет Червоний Лиман, осъществен е и руски напредък на юг от него, пак в посока Мирноград. Руснаците активно натрупват щурмова пехота в района на Дорожно, за да пробият в посока Билицко - то е на запад от Дорожно и югоизточно от Добропиля.

Руските сили в последните дни са провели и серия контраатаки в посока Ново Шахово - Вилно - с цел възстановяване на позициите, загубени в резултат на атаките на ВСУ в района на Вилно през предходната седмица. Въпреки това няма успех - "врагът беше принуден да се оттегли отново към Ново Шахово", пише Машовец. Руснаците правят опити да се укрепят в Золотий Колодяз, т.е. североизточно от Добропиля. Те са били забелязани по протежение на пътя за Петровка. Селата Весело и Грузко продължават да се държат от ВСУ - отблъснати са "всички опити на противника да се закрепи в тях през последните няколко дни", предава Машовец.

"Доста сложна остава ситуацията с тактическата група на ВСУ в района Шахово – Софиевка – Владимировка – Панковка. Противникът упорито се опитва да я заобиколи от фланговете, действайки в посока Ново Шахово – Шахово и Полтавка – Софиевка, и по този начин напълно да елиминира заплахата за тила на 51-ва армия, която, от своя страна, пробива в района Шевченко – Билицко – Родинско – Гришино в посока Покровск и се опитва да "закачи" Мирноград (...) Ако врагът успее да пресече пътя, който води през Шахово на североизток, в посока Дружковка, ситуацията за ВСУ в района, за който говорих по-горе, ще се влоши драстично и критично", бие тревога украинският анализатор.

Той няма съмнения, че командването на руските сили продължава да разглежда като своя основна задача на този етап настъпление на север и северозапад от Покровск - то се стреми да заеме района Шевченко - Билицко - Родинско - Гришино. "Очевидно е, че руското командване бърза да изпълни плана си за превземане на Покровск въпреки някои закъснения в графика за неговото изпълнение. Въпреки това, напълно логичната идея, че в такъв случай всички действия на руските войски в посока Добропиля са спомагателни, явно не е съвсем вярна. В противен случай противникът не би започнал комплексно прегрупиране в зоните на 51-ва и 8-ма армия и не би прехвърлил там редица допълнителни сили и средства, буквално "изстъргвайки" ги от други направления", анализира Константин Машовец.

Според него има и "остро желание" на руснаците да пробият до Добропиля, ако това е възможно. Командването на руските сили "все пак мисли не само за блокирането на Покровск от север, но всъщност и за по-нататъшно настъпление в посока Добропиля", гласи оценката му.

Там обаче всичко е "сложно и неясно" за 51-ва армия на руснаците, смята той. Заплахата за тила ѝ остава, тъй като Въоръжените сили на Украйна продължават да държат позициите си в района на населените места Никаноровка и Панковка (разстоянието между центровете на които не надвишава 5 км).

"В близко бъдеще пред руското командване ще възникне доста остър въпрос: в какъв вид и формат да се включи 51-ва армия в „щурма на Покровск“, тъй като тя е понесла много значителни загуби в предишните битки за своето Добропилско вклинение и вече повече от месец упорито, но безуспешно, щурмува Родинско в посока на основната си цел? Отговорът на този въпрос не е толкова маловажен, колкото изглежда на пръв поглед. Очевидно е, че настъплението в самия град Покровск и на запад от него е изпълнено с изтощителни и кървави, и най-вече – доста продължителни битки - като битките за Часов Яр и Торецк. При това крайният успех в този случай изобщо не е гарантиран...

Да, руското командване може, за да „ускори” целия този процес, да хвърли в битка своя импровизиран „корпус морска пехота” в зоната на 51-ва армия, съсредоточен в зоната на съседната 8-ма армия (на нейния ляв фланг). Но тогава ще възникнат трудности с внимателно подготвената и „отгледана“ бъдеща концентрирана атака от три страни срещу Константиновка... Според мен това е доста сложна дилема за командването на военната група „Център” на противника, която вероятно е назначена за отговорна за „вземането на Покровск”. Интересно, какъв изход ще намери (по-точно, ще се опита да намери) в такава ситуация руското командване", завършва Машовец.

"В южната част на Покровск руските въоръжени сили продължават атаката си срещу жилищните райони южно от микрорайона Лазурни. Тежки сражения продължават в района на Удачно и Котлино", пише руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора". А за спомагателното Новопавловско направление добавя: "В посока Днепропетровск нашите сили напредват с тежки сражения близо до Новогригоровка и Полтавка. Има постижения по линията Степово-Върбово към Вишнево, а украинските контраатаки се отблъскват".

Война на ракети и дронове

Украински дронове удариха окупирания от Русия полуостров Крим през нощта на 5 срещу 6 октомври, поразявайки нефтения терминал във Феодосия, съобщи проукраинската мониторингова група "Кримски вятър". Терминалът, разположен на около 250 километра от контролираната от Украйна територия, е най-голямото съоръжение за съхранение на нефт в Крим. Той може да побере до 250 000 тона гориво, което снабдява руските сили.

Ukrainian sanctions can be seen from far away. https://t.co/7lZbJWsOQ2 pic.twitter.com/Olx6N0HRwH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 6, 2025

Експлозията е предизвикала пожар, видим от десетки километри, а допълнителни взривове са били отчетени в близост до летищата Саки и Кача, твърди "Кримски вятър".

Вижте повече за мащабната атака на украинските сили по руски енергийни съоръжения през нощта:

В нощта на 6 октомври (от 20:00 часа на 5 октомври) руснаците са атакували Украйна със 116 безпилотни летателни апарата "Шахед", "Гербер" и други видове дронове. Според предварителни данни, известни към 09:00 часа днес, противовъздушната отбрана на украинската армия е свалила или обезвредила с електронно заглушаване 83 дрона в северната, южната, източната и централната част на страната. Регистрирани са 30 удара на безпилотни летателни апарата на 7 местоположения. "Атаката продължава, във въздушното пространство има няколко вражески дрона", съобщиха от ВВС на Украйна.

В Степановка, Херсонска област, един човек е загинал в дома си при руски обстрел, съобщиха местните власти.

Токът в региона на Чернигов е прекъснат на места в резултат на руска атака срещу електроенергийно съоръжение. "Електроенергийните работници вече са започнали възстановителните работи, но те ще се извършват в зависимост от ситуацията с безопасността. Затова молим за вашето търпение – правим всичко възможно, за да възстановим електрозахранването възможно най-бързо", се казва в изявлението на отговорната компания.

