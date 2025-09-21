Три пожара изпепелиха над 2000 хектара в Испания

Три пожара в испанската област Галисия изгориха над 2000 хектара и наложиха евакуация на хора. Повече от 30 екипа пожарникари, хеликоптери и самолети се борят със стихията, съобщава БНР.

Едно от огнищата - в провинция Оренсе е овладяно. През август там избухна пожар, който беше обявен за най-големият в историята на автономната област Галисия. Тогава пламъците изпепелиха над 20 000 хектара.

Още два пожара са активни в съседната провинция Луго. Единият от тях вече е унищожил над 2000 хектара.

17 души са били евакуирани от град Абелайрас в близост до пожара, но вече са се върнали по домовете си. Пламъците са изпепелили няколко къщи, пет от които са били необитаеми, а останалите са вили.

Регионалният премиер на Галисия Алфонсо Руеда посети засегнатата от огъня зона и обяви, че пожарникарите работят денонощно, за да овладеят пожарите, които бушуват през последните няколко дни.

