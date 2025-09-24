Тръмп говори гръмко, действа плахо – ребусът "Украйна" си стои. Нова руска рафинерия гори (ОБЗОР - ВИДЕО)

Началото на годишната среща на Общото събрание на ООН в Ню Йорк се превърна в еманация на всичко, което е американският президент Доналд Тръмп. Той буквално избълва един куп запомнящи се реплики по един куп теми, най-вече войната в Украйна. Големият проблем при Тръмп – гръмко говорене, не толкова гръмки действия:

Що се отнася до войната в Украйна, историческо е признанието на Тръмп – че имал добри отношения с руския диктатор Владимир Путин, затова очаквал спирането на войната да е най-лесно, но това се оказало, че няма абсолютно никакво значение:

Trump admitted: his ties with Putin meant nothing



The U.S. president acknowledged that his personal contacts with the Russian dictator did not help him in resolving the war: “I thought I could end the conflict thanks to my relationship with Putin... But unfortunately, those ties… pic.twitter.com/jrtfJRtsnA — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2025

По-важното обаче – при цялото си говорене Тръмп не казва нищо за засилване на ролята на САЩ. Изключително показателно е какво каза украинският президент Володимир Зеленски след срещата си с Тръмп – че гаранции за сигурност за Украйна ще има след като приключи активната фаза на войната. С други думи, Доналд Тръмп говори много, но не притиска Путин с действия сега:

🇺🇦Ukraine will receive security guarantees only after the war ends



Trump promised to provide Ukraine with security guarantees once the war is over. pic.twitter.com/g8MezJQqou — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Почти няма промяна във военната активност в Украйна на дневна база съгласно официалните украински данни. На 23 септември е имало 172 бойни сблъсъка, със 7 по-малко спрямо 22 септември. Руснаците са хвърлили 105 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 31 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 18 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4970 изстреляни снаряда, като това е с около 90 повече на дневна база. Руската армия е използвала 5995 FPV дрона, което е с около 200 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-горещо е в Покровското направление – 64 отбити руски пехотни атаки там за последните 24 часа. Още 33 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Новопавловско направление. 17 руски пехотни атаки е имало в Торецкото направление, 15 – в Лиманското, 12 – в пограничния район на Суми и Курска област, още 11 – в северната част на Харковска област, при Вовчанск.

Russians thought they’d hidden it well, but pilots of Ukraine’s 63rd Mechanized Brigade had other plans. Target found, cover blown, and one more tank destroyed. pic.twitter.com/nrGrCc1faf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 23, 2025

Един от акцентите на деня – публикация в Телеграм на руското военно министерство, в която то ясно казва, че руската армия се стреми да превземе Купянск и че частично е обградила града. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) отвръща, че поне за момента няма геолокализирани кадри, които да потвърждават каквито и да е обкръжения на украински части в Купянск. Превземането на града ще даде възможност на руската армия да атакува в няколко направления – към Вовчанск, на север, където текат боеве и към Чугуев.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец обръща внимание именно на Купянското направление в новия си анализ. Той посочва, че на северния фланг на града е очевидно, че за руското командване проблем номер едно е снадбяването на руските части – както с техника, така и с нови подкрепления. Руснаците трябва да осигурят непрекъснати доставки на оръжия и хора, иначе рискуват да не удръжат сегашните си позиции, казва Машовец, като подчертава линията Кондрашовка – Заходно – Голубьовка – Радковка, по която руски войници стигнаха до северните покрайнини на Купянск. Ако няма непрекъснатост, украинското командване ще намери резерви както при Добропиля и ще има контраатаки, сигурен е Машовец. Защо – защото тази линия и то при река Оскол не е широка, до най-много 5 километра е ширината и това е предпоставка при контраатаки целият руски плацдарм да бъде разделен на по-малки участъци. Дори руските позиции в Купянск още са в много тесен участък, с до 4 километра ширина. "Досега руснаците се спасяват заради факта, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в това направление разполагат с много ограничени сили и средства и следователно не са в състояние да организират сценарий "Добропиля". Но, очевидно, това няма да продължи безкрайно. Следователно, за руските части в това направление е критично важно да разширят пробива си - за тях, както се казва, забавянето е като смъртта", коментира Машовец. Той добавя и още един фактор, който затруднява руснаците – те опитват да натискат напред и в други направления (Покровското, Лиманското), едновременно с Купянското, затова се нуждаят от хора. Украинският военен анализатор изброява как прехвърлени конкретни части от Суми подсилват сега направления, където явно има проблеми с живата сила, а не се разпределят за уж прогнозираното голямо руско настъпление в Запорожка област.

Машовец прогнозира следното – руснаците ще успеят да докарат още 1-2 дивизии, за да превземат Купянск. Но ситуацията не е безнадеждна – зависи от изчисленията на украинското военно командване какви резерви да отдели и кога да ги използва, за да се получи сценарий като този в Добропиля, където след първоначалния руски пробив украинската контраатака спря руското настъпление и руските части в този сектор на фронта са в отбрана. Показателно, че и за руската армия не е лесно при Купянск, е как руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" говори за пореден ден за направлението в обзора си – тежки боеве. "Все още е твърде рано за съобщения за победа; тежки боеве продължават", добавят и колегите им от "Два майора".

И на този фон - поредно видео, но не по големите руски телевизии и медии. Руски войник и то познат пропагандист - Алексей Смирнов, обяснява как само той останал от 20 души част след сблъсък с украинците. "Не отивайте в Украйна да воювате, това не е нашата война", предупреждава той и сипе ругатни по руското военно командване, което ползва руските войници само за пушечно месо:

Russian occupier Alexei Smirnov has a message from the front: "Guys, don't come here to fight in Ukraine. Think about your children. This isn't our war. There were 20 of us, and I'm the only one left. The rest are the 200th."



You won’t hear this kind of patriotism on Rossiya 1. pic.twitter.com/514hskRDTP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 23, 2025

Още: Намаляват: И заплати, и търсене на хора в руския военнопромишлен сектор (ОБЗОР – ВИДЕО)

Рано тази сутрин е имало атака с дронове в Башкирия, срещу предприятието „Газпром нефтохим Салават“. Има видеокадри с пожар. Руското военно министерство твърди, че тази нощ над руска територия са свалени 70 дрона, но не посочва Башкортостан като област, над която са сваляни безпилотни летателни апарати. Ръководителят на областта Радих Хабиров обаче потвърди в Телеграм, че е имало атака, като я определи за "терористична" - Още: Украйна с нова мащабна атака срещу Русия (ВИДЕО)

През нощта Русия нанесе въздушен удар и по втория по големина украински град Харков, като там имаше проблеми с електричеството. Кметът на града Игор Терехов твърди в канала си в Телегра, че атаката е извършена с поне 18 дрона клас "Шахед" и потвърждава, че е ударен обект на енергийната инфраструктура, има щети и по жилищни сгради и магазини, няма убити и ранени. Заради липсата на ток на места в града няма да има топла вода за известно време, предупреждава Терехов. Украинските ВВС казват, че тази нощ Руската федерация е изстреляла 152 дрона клас „Шахед“ и дронове-примамки по цели в Украйна, "Шахед"-ите са били 80. Свалени са общо 126 от всички видове дронове, а директни удари с руски дронове е имало на 7 места, без уточнение кои точно.