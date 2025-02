Тръмп не цепи басма на Путин: Промяна в подхода на ВВС на САЩ за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

За пръв път от началото на пълномащабната война в Украйна, американски военно-разузнавателен самолет е излязъл от зоната за полети в Черно море на НАТО – т.е. на България и Румъния, и е събирал данни за руски позиции в Крим. Самолетът RC-135V Rivet Joint с позивна "JAKE17" е летял на само около 100 мили югозападно от Севастопол за около 4 часа в средата на седмицата. Това посочва Newsweek, като се позовава на данни от FlightRadar. Изданието коментира, че това сигнализира за нов и по-смел подход на Пентагона при новия американски президент Доналд Тръмп.

Американските ВВС многократно са изпращали разузнавателни самолети, но никога така. Този вид самолет има "възможности за събиране и анализ на разузнавателна информация в почти реално време" с екипаж от повече от 30 души, включително специалисти по електронно заглушаване: Украйна е получила и F-16 заедно с изтребителите Mirage

Wow! New marching orders? This is the first flight for a USAF RC-135 over the Black Sea since Feb 22, 2022. Once the war started, they stayed away from this area.



Maybe the Global Hawks (Forte) will return as well? pic.twitter.com/VcRzthL37T — MeNMyRC (@MeNMyRC1) February 5, 2025

Mirage's on the hunt. Training completed ✅ pic.twitter.com/rRLeChVB3G — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 7, 2025

Капка по капка, вир по вир: Проблемите на руснаците растат

Грозната реалност на войната в Украйна и за уж втората армия в света, за която преди 24 февруари, 2022 година имаше гигантски куп хвалби как ще прегази Киев за 3 дни, не спира да се излива в социалните мрежи. Нов етюд – уж като помощ за руската армия са пратени очила за FPV дронове, които обаче са пълни с взрив. Едно от най-видните руски пропагандни издания Readovka публикува видео по темата, с обяснения как очилата дошли по "канал за хуманитарна (т.е. военна) помощ", с други думи – дарение. Когато обаче очилата се включват, следва взрив – защото в тях има пластичен експлозив:

Russians complain about receiving humanitarian aid with explosives – FPV drone goggles that explode upon activation. Inside, an explosive device was found, discovered only during use. pic.twitter.com/rQG5WoXVNN — WarTranslated (@wartranslated) February 7, 2025

И още – украинският журналист Денис Казански публикува видеокадри как ранени руски войници биват насила прибирани, за да бъдат пратени на щурм. Заснето е как войници с тежки рани – дупка в крака и без пръсти, се оплакват как биват отново събирани за щурмови операци: ВИДЕО, 18+ - може да бъде видяно само от регистрирани потребители на социалната мрежа "Х" и само ако са логнати в профила си, има възрастово ограничение!

На този фон, Кремъл усилва информационния натиск колко чудесно се представя руската икономика. Руският премиер Михаил Мишустин докладва на руския диктатор Владимир Путин, че руската икономика отчела ръст от 4,1% през 2024 година, най-вече заради промишлеността – факт, военната промишленост в Русия работи на пълни обороти. Въпросът е какво ще стане, когато няма война и съответно нужда от такива напъни. Същевременно обаче Мишустин призна, че инфлацията в Русия официално е 9,52% през 2024 година, а Путин отчете 9,9% в началото на февруари. Истинската инфлация в Русия е много по-висока от официално съобщаваната, категорично казва ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Институтът отчита и, че Мишустин се похалил с ниското ниво на безработица – 2,5%, обаче само мимоходом споменал главната причина – че няма достатъчно човешки кадри заради растящите нужди на руската военна машина – ОЩЕ: BBC: Инфлацията в Русия расте, всичко е по-скъпо - централна тема за руския печат (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

След цели 3 дни, в които бойните сблъсъци в Украйна, включително в Курска област, бяха под 100 дневно, за денонощието на 7 февруари вече има увеличение, макар че все още то е далеч от най-горещите досега дни във войната. Увеличението е с 22 сблъсъка – общо за деня са 123, съгласно официалните украински данни. Има и ударно увеличение на използваните от руснаците авиационни бомби – цели 169 т.е. 31 повече на дневна база. 89 от тях обаче са използвани на руска територия, в Курска област, което показва много ясно какви проблеми срещат руснаците там. Намалява обаче на дневна база използването на FPV дронове-камикадзе от руснаците – 2170 т.е. с над 600 по-малко. Това са по-важните числа в сутрешната сводка на украинския генщаб.

Detailed footage. Ukrainian drone operators from 412th Separate Battalion NEMESIS, obliterated a Russian TOS-1A "Solntsepyok" and hit its crew. https://t.co/jJgtVyY88x pic.twitter.com/WhOFEByZqB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 7, 2025

Най-горещото направление остава Покровското – 30 отбити руски пехотни атаки там, но в Курска област нещата са почти същите – 28 бойни сблъсъка. По-сериозна е руската военна активност и в Североизточна Украйна – 10 руски пехотни атаки в Купянското направление, където вече има сериозна тревога за разширението на руското предмостие през река Оскол в района на Двуречна (до Фиголовка), северно от Купянск; 13 руски пехотни атаки в съседното на юг Лиманско направление и също 13 руски пехотни атаки в Северското направление. В Торецкото направление има 10 руски пехотни атаки, като украинският генщаб указва, че те са станали в района на града. В Новопавловското направление, което е южно на Покровското, руските пехотни атаки са били 9 – там основната руска цел е Константинопол.

A Russian/DPRK filled BTR hit a mine. pic.twitter.com/Hv9Qx7C8Fb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 7, 2025

(КАРТА) Геолокализирани видеокадри вече ясно показват, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са влезли в Черкаска Конопелка, Фанасеевка и дори на изток от Фанасеевка. Кадрите са от руски източници – например движението на колона украинска бронирана техника на изток от Фанасеевка, към Уланок, е показано на видео в руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора". Това е украински напредък по магистрала 38K-028 Суджа – Обоян, отчита ISW. Популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" също се съгласява, че украинците вече са на изток от Фанасеевка и напредват към Уланок, като публикува КАРТА с геолокализация на видео, показано от руската държавна информационна агенция ТАСС: Пробиха ни 5 километра, но то не е пробив: Новата руска комедия в Курск (ОБЗОР – ВИДЕО)

Footage published by the Russian Ministry of Defense shows a Ukrainian column advancing towards Ulanok, coming from Fanaseevka. It confirms Ukrainian presence even deeper east of Fanaseevka. Ukrainian units are entrenched in the adjacent forest area. pic.twitter.com/LkbeEwlyq4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 7, 2025

Нанесен на 3 февруари въздушен удар от ВСУ в Селидово, южно от Покровск, е избил командването на 35-та мотострелкова бригада на руската армия. Това казват от украинския генщаб. Има геолокализация къде точно е попаднал ударът, цялата сграда е срината (СНИМКА):

Явно е, че има прегрупиране на 41-ва общовойскова руска армия заради значителните загуби в Кураховското направление, а нейните части вече действат на южната дъга на Покровск. Изглежда засега руските ресурси за настъпление на югозапад покрай Покровск са по-ограничени. Руските атаки са в много тесен участък – от Нововасильовка до Шевченко, но за последните 3 дни руските части успяха да заемат позиции само в Успеновка, констатира украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец в нов анализ. Той отчита обаче руски успех в село Андреевка – там има руски позиции. Руската цел е пробив на север към магистралата Запорожие – Донецк, в района на Константинопол. Основният епицентър на събитията през следващите дни очевидно ще бъдат битките за Андреевка, заключва Машовец. Според друг украински военен експерт – Петро Чернюк, в началото на януари руснаците са губели всеки ден по 300-350 войници (убити и ранени) в Покровското направление.

⚡ Soldiers of the 3rd Battalion of the Spartan Brigade captured six Russian soldiers in the Pokrovske direction. Five of the occupiers hid in a house after a failed assault and surrendered. One more wandered for six days, and upon realizing he had been abandoned, decided to… pic.twitter.com/85ZR1wZvXr — WarTranslated (@wartranslated) February 7, 2025

За Купянското направление Константин Машовец казва, че руснаците напредват около 300 метра към село Кондрашовка, но не са успели все още да превземат село Западно. В Двуречна също все още има украински позиции, уточнява той и твърди, че е имало руски опити да бъде превзета Филиговка откъм Новомлинск (буквално махали с по 15-20 души население преди войната), обаче неуспешно. Украинският военен анализатор очаква руското военно командване да усили натиска, за да успее да превземе населените места. Той казва и, че заради река Оскол явно руснаците имат затруднения с логистиката и още не могат да прехвърлят достатъчно тежка бронирана техника. Заради това може скоро руската армия да опита да пробие между село Синковка и река Оскол, добавя Машовец. Говорителят на украинското командване "Хортица" майор Виктор Трехубов подчерта, че руснаците систематично опитват да прекосяват Оскол при село Двуречна, с гумени лодки, превозващи между двама до осем души. Явно е, че има план за едновременно установяване на руски предмостия през Оскол северно (Двуречна) и южно от Купянск (Борово), заявява Константин Машовец.

За Лиманското направление ситуацията наподобява тази в Купянското, според Машовец – след превземането на Ивановка и Терно руснаците се мъчат да се разширят на запад от река Жребец, към Колодяз, но не са успели досега. И още – от Макеевка да се разшири плацдарма през Жребец и към Оскол, при село Грековка, което руската армия също не успява да стори. Изглежда идеята е цялата украинска армия в Лиманското направление да бъде притисната от руско настъпление към река Северски Донец, по направлението Ивановка – Колодяз – Дробишево. Само че руските загуби при река Жребец са такива, че Машовец се съмнява, че руското командване в този участък на фронта има достатъчно ресурси в момента за изпълнение на този план. Според The Wall Street Journal само при Терно руснаците са загубили 1000 войници и сега опитват да действа с много малки щурмови групи, от по 2-3 души, за да имат успех и да не стават толкова често жертва на украинските дронове: WSJ: Войната в Украйна вече е хора срещу машини

Руското военно министерство официално обяви, че руската армия е превзела Торецк. Засега сигурни потвърждения в това отношение няма – има геолокализирани видеокадри, показани в обзора на ISW, за руски напредък по улица "Пузанова" в северната част на града. От доста време насам украинците държат позиции в покрайнините на града, например в мина "Торецка" и оттам обстрелват руснаците в самия град. "Рибар" пък казва, че руското военно министерство не счита мината и предградието "Кримско", където има украински позиции, за административни части на град Торецк: След платени с много кръв успехи: Бъдещите военни планове на Русия в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Toretsk, a ghost town on Ukraine's front line. Completely wiped off the map. pic.twitter.com/qfne2swDEO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 7, 2025

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 139 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. Свалени с ПВО и мобилни огневи групи са 67 дрона, още 71 са приземени с електронно заглушаване т.е. само 1 дрон е пропуснат от украинските ВВС. Руснаците обаче обстреляха Херсон и нанесоха щети не само с дронове, а и с бомби и артилерия. И в тази сводка на украинските ВВС липсва летището в Приморско-Ахтарск като площадка за изстрелване на "Шахед"-и по Украйна, ето защо: Украйна елиминира руско летище за изстрелване на "Шахед"-и, удари пак руска петролна база (ВИДЕО)

Russians attacked residential areas of Kherson this morning. Several houses were damaged, one caught fire. Three people were injured, including an 11-year-old boy. A mother and child were rescued from the fire. pic.twitter.com/QUUft8iJ9B — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 8, 2025