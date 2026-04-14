Убити, докато се разхождат и шофират: Много жертви и ранени след руски ракетен удар по Днипро (ВИДЕО)

Руски ракетен удар по украинския град Днипро на 14 април отне живота на най-малко петима души и рани поне 24 други, съобщиха местните власти. Около 11:30 ч. в града се е чула експлозия, след като украинските военновъздушни сили предупредиха за ракета, насочваща се към административния център на Днепропетровска област. Към 13:56 ч. областният управител Александър Ганжа съобщи, че 21 души са били хоспитализирани, от които 10 в тежко състояние. Около час по-късно той поясни, че 40-годишен мъж е починал, с което броят на жертвите достигна пет.

По-ранни съобщения сочеха, че броят им продължава да нараства през деня. Има ранени хора, които са били на улицата и в автомобили в момента на удара.

Пожар и щети по гражданска инфраструктура

Атаката нанесе щети на гражданската инфраструктура и на множество автомобили. Ударена е и близка бензиностанция, а на мястото е избухнал пожар, съобщиха службите за спешна помощ.

Появиха се и ужасяващи ВИДЕА 18+.

При руска атака срещу Херсон също е загинала един цивилен - жена, а мъж е ранен, съобщава областната прокуратура.

Ударите идват малко след изтичането на временното великденско примирие, обявено от руския диктатор Владимир Путин. Той го обяви на 9 април, след като преди това отхвърли призивите на Украйна за подобно прекъсване на боевете.

Примирието, което трябваше да бъде в сила от вечерта на 11 април до нощта на 13 април, беше нарушено 10 721 пъти от руските сили през 32-часовия си срок, твърди Генералният щаб на украинската армия. Руското военно министерство също обвинява Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в нарушаването му.

Впоследствие стана ясно, че Кремъл не желае по-дълго прекратяване на огъня - Путин иска украинският президент Володимир Зеленски да приеме ултиматумите му за капитулация, за да има мир.