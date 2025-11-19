Учителите в Кипър излизат на нов протест

Учителите в Кипър стачкуват тази сутрин, протестирайки срещу предлаганата от правителството нова система за оценяването им. Обсъждането на законопроекта за нея започва днес следобед в образователната комисия в парламента, предаде БНР. Новият механизъм за атестация на учителите цели модернизация на образователната система и цялостно подобряване на учебната среда, казаха от ресорното министерство.

Реформата

Снимка: iStock

Подготвяната реформа е един от най-критичните моменти за развитието на кипърското образование, тъй като премахва действащата система, непроменяна по същество от 70-те години на миналия век.

Кипър е последната страна в Европа, която няма модерна система за оценяване на учителите, подчерта министърът на образованието Атина Михайлиду.

Образованието не може да бъде "държано в плен на анахронични възгледи или синдикални искания“, заяви министърът ден преди учителската стачка, която тя нарече „неоправдана."

Синдикатите в сектора оспорват ключови разпоредби от законопроекта, който бе внесен в парламента след повече от година дискусии и обществени консултации.

Новата система за оценка на учителите е включена като важен етап в Плана за възстановяване и устойчивост. При неприлагането й Кипър ще загуби 60 млн. евро, предупреди президентът Никос Христодулидис.

