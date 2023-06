Удари в Киев и Курск, различни твърдения за новата атака срещу Белгород (ВИДЕО)

Поредна серия от взаимни удари си нанесоха Русия и Украйна във войната, подпалена от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на деца руски диктатор Владимир Путин.

Руската атака, по традиция в последно време, основно беше насочена срещу украинската столица Киев. Също по традиция, тя е извършена с крилати ракети Х-101/Х-555, изстреляни от самолети от Каспийско море. Предварителните данни сочат, че украинската ПВО е прехванала и унищожила над 30 ракети и дронове, но тепърва информацията се уточнява. Засега няма данни за разрушения и жертви.

В Русия има информация за поне 5 експлозии в Курска област, главно в самия град Курск, вероятно в следствие на атака с дронове и съответно противодействие на ПВО. Губернаторът на областта твърди, че са свалени няколко украински дрона и увери, че "гражданите са надеждно защитени от нашите военни" - нещо, което със сигурност успешно може да бъде оспорено след многократните случаи на успешни атаки с дронове на руска земя.

More footage from the scene. Air defense is active, reports Russian media. pic.twitter.com/v9YKtn6ZRs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 1, 2023

Междувременно, в Белгородска област т.нар. руски доброволци (Руският доброволчески корпус и Легион "Свободна Русия") обявиха, че са стигнали до предградията на Шебекино и се бият там:

While Russia claims all attacks are repelled, the insurgent forces claim their forward assault detachments are already fighting on the outskirts of Shebekino. pic.twitter.com/V6BgDwZEHM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 1, 2023

Руското военно министерство обаче съобщи друга версия – вече са отблъснати, убити са 50 "бунтовници". Беше публикувано и видео от операцията, но на него се вижда само как стреля установка за залпов огън. Именно за такава колона от руски ракетни системи беше съобщено, че е унищожена: Легион "Свободна Русия": Унищожихме колона от руски ракетни системи "Град" (ВИДЕО)

Russian Defense Ministry reported four unsuccessful attempts by the Ukrainian military to enter the #Belgorod region.



The ministry claims that the Russian military managed to repel all the intrusion attempts and killed more than 50 people.



The Defense Ministry also published a… pic.twitter.com/j2ugmLv4gb — NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2023

Бягащи от района местни жители говорят за "опустошителни разрушения" в града, от които само малка част беше показана по руската държавна телевизия. От няколко дни Белгородска област е цел на нападения, при които се съобщава за загинали и ранени.

The first day of summer in #Shebekino did not work out.



The #Russian Defense Ministry, meanwhile, states that all saboteurs were driven back, no border violations were allowed, and more than 30 "Ukrainian terrorists" were also killed. pic.twitter.com/l0iUwOFPLw — NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2023

Че проблемите в Белгородска област са сериозни показва и дневният анализ на ISW - американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков обяви, че общо 800 деца ще бъдат евакуирани от различни общини в областта. В Телеграм пространството има смесени реакции на руски военни блогъри и "авторитети". Игор Гиркин, бившият силов министър на т.нар. ДНР, обясни, че това се случва, защото през есента на 2022 година руското военно командване е прахосало резервите на армията в кървави битки "месомелачки". Той добави, че отговорът на Кремъл сега ще е закъснял и това допълнително ще подрие авторитета на режима на Путин.

Иначе на бойното поле в Украйна няма някакви особени промени, след като при Бахмут нещата видимо се успокоиха. Там Пригожин "инспектира" какво става и каза, че до 5 юни ЧВК Вагнер ще са се изтеглили от града и ще са го предали на руската армия.

