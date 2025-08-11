Уиткоф не познава географията на Украйна: Тагарев видя несериозно отношение от Тръмп

Екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп подхожда непрофесионално към разрешаване на войната в Украйна. Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф няма компетенции по географията на Украйна, а какво да говорим за постигане на мир, когато срещу него стоят топ професионалисти. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев пред bTV. Още: Москва вкара в "русофобски" списък български министри и премиери

Какъв е планът на Тръмп?

По думите му Путин буквално се подигра с Уиткоф, като му даде да занесе награда на ЦРУ с орден „Ленин“. Това е пълна подигравка от страна на президента на Русия Владимир Путин, добави Тодор Тагарев. Той посочи, че Русия воюва мащабно в Украйна с крайни цели и е очевидно, че Кремъл не може да постигне целите си с военни средства. Русия няма никакъв шанс в конвенционален конфликт с Европа и САЩ, изтъкна Тагарев.

„Допускаме, че Тръмп се стреми към мирно решение за войната в Украйна и как той решава с лекота военни въпроси и е крайно време да му бъде дадена нобелова награда за тези цели. Украйна доказа, че може да се защитава, но и трябва материална и финансова помощ, но Тръмп счита, че бързо трябва да бъде сложен край на този конфликт, но за сметка на Украйна“, коментира бившият военен министър.

Според него без Украйна и без европейските съюзници на Украйна Тръмп си е позволил да обяви среща с Владимир Путин. Руската пропаганда иска да покаже, че Путин е световен лидер, признат от американския президент, допълни Тагарев. Той смята, че Европа отдавна е осъзнала, че трябва да поеме повече за своята сигурност, защото ако Украйна падне, тогава Европа ще е в много различна позиция.

Тагарев заяви още, че към момента Тръмп не е предложил никакви гаранции и никакви територии за постигане на мир в Украйна.

Запита за продажбата на държавните имоти и как ще бъдат стопанисвани, Тагарев коментира, че това е една скрита приватизация. „Това (продажбата на 4400 държавни имота – б.р.) е пушек, който нарочно се създава, за да отклони вниманието“, посочи бившият военен министър.

