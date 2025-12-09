Ужасяваща гледка: Стотици мъртви щъркели намериха в река в Испания (СНИМКИ)

Стотици мъртви щъркели са се появили между четвъртък и събота в река Мансанарес в Испания. И двата бряга на реката представляват пуста гледка от сряда, когато местната полиция вдигна тревога, след като забеляза голям брой трупове, плуващи във водата, съобщи испанското издание El Pais. „Това, което видяхме, беше ужасяващо“, обобщава един от пожарникарите, който е бил във водата през последните няколко дни, спасявайки щъркели, но предпочита да остане анонимен.

„Извадих около 250 мъртви щъркела. Предишната смяна извади между 50 и 100, а на следващия ден още 100“, обяснява той.

Повечето от щъркелите са били умрели през последните дни, но други са се разлагали или са били ухапани от други животни. Заповедта, дадена на пожарникарите от Арганда, с подкрепата на тези от Аранхуес и Алкала де Енарес, беше да отстранят всички птици, които се появят във водата, да ги оставят на брега на реката, а горските служители да се погрижат за отстраняването им. Това се случи в четвъртък, петък и събота.

Вероятно става въпрос за птичи грип

Изправено пред подобни кадри, правителството на Мадридска общност мълчи, въпреки че източници от регионалното министерство потвърдиха пред вестника, че става въпрос за огнище на птичи грип.

Страхът на пожарникарите произтича от факта, че не знаят резултатите от проведените тестове. Въпреки че използват официални костюми Tyvek, подобни на лични предпазни средства, използвани от здравните работници, няма проследяване на тези, които са били в контакт с птиците, нито пък има сигурност какви мерки са били предприети освен отстраняването на животните.

Отделът по околна среда на област Мадрид посочва, че анализите са потвърдили, че става въпрос за „огнище на нископатогенен птичи грип, което не изисква информиране на министерството“. ОЩЕ: Птичи грип убива дивите лебеди на Балканите