Киев реагира на думите на словашкия първи дипломат Юрай Бланар, който в ефира на местната телевизия STVR заяви, че може би Западът трябва "да прости" на Русия "всичко, което се случи". По думите му - западните държави трябва да намерят начин да си сътрудничат с агресора във войната в Украйна. Това е изказване, което не се вписва в политиката на Европейския съюз - блокът настоява за изплащане на репарации от страна на Москва за възстановяване на Украйна и за осъждане на диктатора Владимир Путин и подчинените му за военни престъпления.

Външният министър на Украйна Андрий Сибиха отговори на колегата си часове по-късно. Той препубликува изказването му като част от статия на "Украинска правда".

"Юрай, чувството за безнаказаност в Русия е основната причина за нейните престъпления. Наивно е да се очаква, че престъпникът ще спре, ако престъплението му е простено, а не наказано. Русия ще удари и другата ви буза. А тези, които не са загубили никого в тази война, нямат право да правят подобни изявления", категоричен е първият дипломат на Киев.

Бланар е част от партия SMER на настроения против Украйна словашки премиер Роберт Фицо.

