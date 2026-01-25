Лайфстайл:

Украйна получи от Франция дронове, способни да поразяват цели на 500 км

Украйна получи от Франция дронове, способни да поразяват цели на 500 км

Франция е предала на Украйна безпилотни самолети Rodeur, които могат да преодоляват разстояния до 500 километра. Информацията е на France24. Според техните данни, Франция и Украйна активно развиват сътрудничество в областта на производството на безпилотни оръжия, част от които бяха предадени на Украйна.

Дроновете са способни да изпълняват разузнавателни задачи и да действат като безпилотни летателни апарати камикадзета. Времето на полет е до пет часа, а разработчик е френският производител EOS Technologie.

Елин Димитров
